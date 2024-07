A 20 años del estreno de Atrapado en los suburbios, así se ve hoy la actriz Danielle Panabaker

¿De qué trata la película Atrapado en los suburbios?

"Dos amigos quieren revelar el verdadero yo de una estrella del Pop cuya imagen fue pre fabricada por una disquera", es la sinopsis oficial de esta película de Disney Channel.

¿Cómo se ve hoy la actriz Danielle Panabaker?

Danielle Panabaker tiene actualmente 36 años y sigue trabajando como actriz. Ella se hizo conocida gracias a Disney Channel, e incluso en algunas producciones trabajó junto a su hermana, Kay Panabaker.

A pesar de haber conseguido la fama mundial siendo muy joven, Danielle Panabaker decidió asistir a la universidad. Al finalizar sus estudios en la Dean's List nacional, se inscribió en la Universidad de California en Los Ángeles, donde obtuvo un Grado en Artes (Bachelor of Arts) en junio de 2007.

Apareció en la serie 'The Guardian' (por el cual ganó el Young Artist Award) y también actuó en otras series de televisión como: 'Malcolm in the Middle', 'Law & Order Special Victims Unit', 'Summerland'.

También formó parte de algunas producciones teatrales como 'West Side Story', 'Pippin', 'Grimm', 'Once Upon A Time', y 'Beauty Lou and the Country Beast'. También hizo aparición en un capítulo de 'Grey's Anatomy'.

Danielle Panabaker.jpg Antes y después de Danielle Panabaker.

Ha trabajado con Kevin Costner en 'Mr. Brooks', y con Jared Padalecki en 'Viernes 13'. Panabaker también interpretó a su personaje en otras series del Arrowverso como 'Legends of Tomorrow' y 'Supergirl'.

En cuanto a su vida privada, Panaker se casó con Hayes Robbins, y ambos tienen dos hijos.