A 19 años del primer capítulo de Grey's Anatomy: los 6 datos más curiosos de la serie

Para aquellos que no han visto Grey's Anatomy, la serie cuenta, al principio, la historia de un grupo de médicos jóvenes que se comienzan a desempeñar en un hospital bajo las órdenes de varios especialistas.

Además de los casos médicos, Grey's Anatomy cuenta la historia de cada uno de los profesionales, sus romances y sus dramas y ha hecho que tenga un público muy fiel en todo el mundo, que en ocasiones se indignó ante el destino de algunos de sus personajes, pero que no ha querido abandonar la serie.

Embed - Meredith y Sheperd: Pick me, choose me, love me SUB ESPAÑOL