6 películas basadas en crímenes reales que seguro no sabías

Muchas escenas de esta película se armaron a partir de informes policiales reales y cartas originales del asesino. Fincher reconstruyó ubicaciones exactas y evitó cerrar el caso porque nunca se cerró en la vida real. Esa decisión fue clave para que la película envejezca tan bien.

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Memories of Murder (Bong Joon-ho)

El director coreano decidió dejar el final abierto de esta película por una razón simple: cuando se filmó, el asesino todavía no había sido identificado. Años después, cuando el caso real se resolvió, la última mirada a cámara cobró otro peso. No fue planeado. Pasó.

Spotlight (Tom McCarthy)

Se trata de un procedimiento y judicial real filmado. Los periodistas que investigaron el caso real revisaron el guion, muchas líneas salen de transcripciones reales y se respetaron tiempos, silencios y errores. No hay música emocional porque en la investigación real no la había.

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Goodfellas (Martin Scorsese)

Gran parte de los diálogos de esta icónica película vienen de testimonios reales de Henry Hill y de gente que estuvo metida en la mafia de Las Vegas. Cambian nombres, no dinámicas. Por eso se sienten vividas, no actuadas.

The Big Short (Adam McKay)

Esta producción tuvo un gran problema al momento de realizarse: la realidad era tan compleja que hubo que explicarla rompiendo la película. "Cuatro sagaces inversores intentan sacar provecho de la crisis económica que comenzó en el año 2008, pero sus inversiones de riesgo les acaban conduciendo al lado más tenebroso de la economía, donde nadie es quien parece", es la sinopsis de esta película protagonizada por Christian Bale, Steve Carell, entre otros.

BlacKkKlansman (Spike Lee)

Esta película mantiene intactos varios diálogos reales entre el policía infiltrado y el KKK. El tono absurdo no es exageración, es literalmente cómo se dieron los hechos.