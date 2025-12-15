5 películas románticas que están basadas en historias reales

Esta película está basada en la historia de una pareja recién casada: Krickitt (Paige Collins) y su marido, Kim Carpenter (Leo), los cuales fueron intepretados por los actores Rachel McAdams y Channing Tatum.

Esta pareja sufrió un accidente de auto, y como consecuencia, la mujer comenzó a padecer amnesia. Los recuerdos de los últimos 18 meses de su vida desaparecieron, y fue exactamente en esa época cuando Krickitt (Paige) encontró y se enamoró de Kim (Leo). Ella no consiguió recuperar la memoria, pero él no se rindió y se mantuvo cerca de su esposa mientras ella se enamoraba una vez más del hombre.

Embed - THE VOW - Official Trailer - In Theaters Valentine's Day 2012

Anna and the King

Esta película de 1999 narra las memorias de la maestra, viajera y personalidad pública, Anna Leonowens. Ella les enseñó inglés y cultura durante más de 5 años a 39 esposas y 82 hijos del rey Mongkut, en los años 1860. Anna (interpretada por Jodie Foster), adquirió la reputación de ser una mujer sabia y con visión del futuro, ya que frecuentemente promovía y defendía su punto de vista y sus ideales.

Embed - Anna and the King (1999) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Out of Africa

Este clásico se basa en el libro autobiográfico de la escritora danesa Karen Blixen. Tras mudarse a África para dedicarse a su negocio, allí conoció al viajero y cazador Denys Finch Hatton. A pesar de sus diferencias, el amor surgió entre ellos.

Embed - Out of Africa Official Trailer #1 - Robert Redford, Meryl Streep Movie (1985) HD

A Beautiful Mind

Esta película nos cuenta la historia sobre el matemático ganador del Premio Nobel, John Forbes Nash Jr., quien sufría de esquizofrenia. Además de conocer sus logros y dificultades, también podemos conocer el amor sincero que había entre él y su esposa: Alicia Lardé.

Embed - A Beautiful Mind (2001) Theatrical Trailer

The New World

Esta producción se basa en las memorias del capitán británico John Smith (el mismo que conocimos con "Pocahontas" de Disney), las cuales fueron escritos después de su regreso de América, donde conquistó las tierra de los indígenas que allí habitaban. Durante este viaje, John (interpretado por el actor Colin Farrell) se enamora de la joven princesa indígena Pocahontas (interpretada por Q’Orianka Kilcher).