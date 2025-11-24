Algunas películas tienen la particularidad de quedarse atrapadas en nuestra mente, ya sea por sus actuaciones, por su historia, o por diversos motivos.
5 películas que cambiarán tu forma de ver la vida de manera instantánea
Estas producciones tocan diversas temáticas que afectan a los seres humanos en su costado más íntimo y personal
En la siguiente nota te recomendaremos 5 películas que cambiarán tu forma de ver la vida de manera instantánea.
¿Qué películas cambian la forma de ver la vida?
Hitch
Esta película protagonizada por Will Smith brinda una visión diferente sobre cómo la atracción física y la inteligencia afecta las relaciones amorosas. Si bien se trata de una comedia, la misma nos enseña a como ser optimistas frente a las diferentes situaciones de la conquista. La película tiene una premisa muy interesante que es: cualquier hombre puede enamorar a cualquier mujer.
Buscando a Eric
Esta película de Ken Loach nos sumerge en la historia de Eric, un cartero divorciado con una vida para nada envidiable. Esta cinta nos muestra a un protagonista que está al borde del límite sumido bajo una constante depresión.
La producción nos enseña muy bien a como se deben defender nuestros derechos individuales, de cómo comunicar los sentimientos y de los maravillosos cambios que tiene una persona cuando aprende a pedir ayuda.
Jerry Maguire
La película protagonizada por Tom Cruise nos enseña el valor de la amistad. Las buenas amistades nos pueden sacar a flote en los peores momentos.
El método
Esta película de Marcelo Piñeyro nos muestra como un grupo de ejecutivos de alto perfil compite por un puesto de trabajo en una importante compañía. A lo largo de la cinta, aprendemos cómo se desenvuelven las dinámicas de grupo y cómo la importancia de argumentar se vuelve muy relevante para defendernos de los demás.
Sin dudas aprendemos que las personas pueden volverse muy salvajes cuando tienen que competir para conseguir un puesto de trabajo.
Angel-A
Se trata de un verdadero clásico del cine, y nos relata cómo un hombre está al borde del suicidio, pero después de conocer a Angel-A y su vida empieza a tener un cambio impresionante. Se abordan temas como la baja de autoestima y cómo superarla.