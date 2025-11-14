Wilton House, la propiedad que siempre aparece en series y películas: dónde queda y cómo visitarla

Wilton House Wilton House, la propiedad inglesa más usada por Hollywood.

Wilton House cuenta con una amplia colección de pinturas antiguas de artistas como Rembrandt (Retrato de la madre del artista), Van Dyck (el gigantesco Retrato del 4.º conde de Pembroke y su familia), Luca Giordano (La conversión de san Pablo), Cavalier d'Arpino (Dédado e Ícaro), Rubens, Andrea del Sarto, Peter Lely, David Teniers el Joven, Joshua Reynolds, etc.

Por el momento no se puede visitar Wilton House, ya que tiene su calendario de admisión cancelado hasta Pascuas de 2026. En muchas ocasiones, no le permiten el acceso al público general debido a que están filmando alguna producción.

Como mencionamos previamente, esta propiedad ha aparecido en varias series y películas como "Bridgerton", en "The Crown", en la película "Pride and Prejudice" y en "Emma". Una de las salas más destacadas de esta mansión es la Double Cube Room, ya que cuenta con proporciones perfectas y un estilo barroco.

¿Cómo llegar a Wilton House?

Wilton House se encuentra a 5 km al oeste de la ciudad catedralicia de Salisbury, junto a la ruta A36 que une Warminster con Bath. Se puede acceder en auto desde Southampton, Bournemouth, Oxford, Bristol y Bath, y está a tan solo dos horas en coche de Londres.

En caso de ir en tren, los mismos salen desde London Waterloo hasta la estación de Salisbury y el trayecto dura 90 minutos. Te aconsejamos consultar los horarios y precios en el sitio web www.southwesternrailway.com

Embed - Inside the sets Bridgerton — Wilton House | Subtítulos español

En cuando a los autobuses, los R3 y R8 salen directamente desde la parada de autobús de la estación hasta Wilton. Los mismos paran justo enfrente de la propiedad y pasan cada 10-15 minutos.