5 libros que la directora Sofía Coppola recomienda leer en 2026

Un pareja de mediana edad que lo tiene todo: la casa, los niños, el trabajo. Y que sin embargo vive sumida en un insoportable letargo que les lleva a tomar una drástica decisión: prender fuego a su propia casa.

"Las vírgenes suicidas" (Jeffrey Eugenides)

Coppola debutó como directora gracias a este libro, y sin dudas es una de las novelas más realista sobre la adolescencia de una mujer. Eugenides describe con lucidez, sensibilidad y cierto misterio la vida de las hermanas Lisbon a través de la mirada de un grupo de chicos.

"Servidumbre humana" (Somerset Maugham)

Esta novela fue adaptada con éxito al cine en 1946, y narra la historia de un hombre que nace con una deformidad en el pie y trata de encontrar el amor a pesar de las carencias y el dolor que esta tara física conllevan.

"El monstruo de Hawkline" (Richard Brautigan)

El hermano de Sofia, Roman Coppola le recomendó que leyera este western gótico que narra las aventuras de un cowboy clásico al que se le asigna una extraña tarea: matar a un monstruo.

"Nieve de primavera" (Mishima)

Este libro nos traslada al Japón de principios del siglo XX, y percibimos todo a través de los ojos pesimistas del propio Mishima. Un análisis sobre la decadencia moral y espiritual del país que constituye la primera parte de la tetralogía "El mar de la fertilidad".