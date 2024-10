3 de octubre: ¿por qué se celebra el Mean Girls Day?

La razón por la que la comunidad de fanáticos de esta película eligió el 3 de octubre como el Mean Girls Day se debe a una conversación de clase entre el personaje Aaron Samuels (interpretado por Jonathan Bennett y quien era ex novio de Regina George) y Cady Heron, que se desarrolló durante una clase de matemáticas.

Embed - On October 3rd He Asked Me What Day It Was (HD)