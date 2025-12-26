10 personajes de terror que más asesinatos cometieron en películas

Sin embargo, hay dos personajes que se destacan del resto:

Freddy Krueger

Los poderes de Freddy no son muy estables, pero no debemos olvidarnos que se trata de un hombre que en vida era muy peligroso. Al morir quemado se convirtió en un ser paranormal que disfruta de matar a los niños en sus sueños.

Embed - Freddy's pool party! | A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985) | Warner Bros. UK

Kayako Saeki

Kayako es el personaje principal antagonista de las franquicias de terror Ju-On y The Grudge. Se trata del espíritu de una mujer que fue asesinada por su esposo, y en venganza busca maldecir a toda persona que se le ponga enfrente.

Es imposible luchar contra ella o escapar, porque puede deformar la realidad. Es increíblemente veloz, puede teletransportarse, paraliza a sus víctimas y puede regenerar su cuerpo.