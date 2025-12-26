Algunos personajes de terror se han vuelto tan icónicos que se convirtieron en protagonistas de sagas de películas o de remakes. Por más de que ya sepamos cómo y de qué manera asesinan, nunca nos cansamos de ver esas "desviviciones".
10 personajes de terror que más asesinatos cometieron en películas
¿Te imaginas a descrifrar cuáles son los personajes de películas de terror que más muertes acumulan?
A continuación te mencionaremos el Top 10 de los personajes que más veces han cometido asesinatos en el cine. ¿Te imaginas quienes pueden estar dentro de ese listado?
- Pinhead de la trilogía literaria compuesta por las novelas "Hellraiser", "The Scarlet Gospels" y "Hellraiser: The Toll": unas 300 muertes.
- Michael Myers de "Halloween": 170 muertes
- Jason Voorhes de "Viernes 13": 163 muertes
- Chucky: 200 muertes.
- The Invisible man: 110 muertes.
- Jigsaw: 86 muertes.
- victor Crowley de "The Hacher": 65 muertes.
- Freddy Krueger de "Pesadilla en la calle Elm": con 60 muertes aprox.
- Angela Baker de "Sleepaway Camp": con 55 muertes.
- Leprechaun: 50 muertes
¿Cuál es el villano más poderoso de todas las películas de terror?
Algunos críticos de cine destacan por su intelecto a personajes como Jigsaw o Hannibal Lecter, pero también se menciona al muñeco poseído Chucky, o Pazuzu que proviene del infierno.
Sin embargo, hay dos personajes que se destacan del resto:
Freddy Krueger
Los poderes de Freddy no son muy estables, pero no debemos olvidarnos que se trata de un hombre que en vida era muy peligroso. Al morir quemado se convirtió en un ser paranormal que disfruta de matar a los niños en sus sueños.
Kayako Saeki
Kayako es el personaje principal antagonista de las franquicias de terror Ju-On y The Grudge. Se trata del espíritu de una mujer que fue asesinada por su esposo, y en venganza busca maldecir a toda persona que se le ponga enfrente.
Es imposible luchar contra ella o escapar, porque puede deformar la realidad. Es increíblemente veloz, puede teletransportarse, paraliza a sus víctimas y puede regenerar su cuerpo.