Dijo que en los últimos años se le quitaron muchas cosas a los mendocinos, como el Zoológico y el Acuario, y le molesta mucho la sola idea de eliminar la figura de la reina. "¿Qué le van a dejar para los mas chicos? Nada, si ya les sacaron todo", expresó el vendedor.

Y agregó: "Si sacan a las reinas, en unos años más se va a acabar la Fiesta de la Vendimia, y Mendoza se queda sin su tradición, va a desaparecer directamente. Mientras que la fiesta de San Juan se va a ir para arriba".

santa rosa carrusel vendimia 2022.jpg Niñas con sus corinitas en el Carrusel aprovecharon para sacarse fotos con la reina de Santa Rosa, Natasha Sánchez, quien se bajó de su carro y caminó entre la gente.

Juan Carlos comenzó a vender "lo que fuese" en la Vendimia cuando tenía 15 años, "empecé cuando la fiesta todavía se hacía en el autódromo", expresó.

Este año ya trabajó en la Vía Blanca, en el Carrusel y le queda todavía el acto central en el Frank Romero Day. "Voy a vender coronitas o gaseosas, veré más tarde", aseguró el hombre conocedor del paño.

Ya jubilado, aprovecha estos eventos para hacer unos pesos más. Y que no haya más reina le afecta directamente a su bolsillo. En el caso que eso pasara, no dudó ni un segundo en decir: "Me voy a San Juan a vender coronitas".

Guaymallén sin reina

Todo esto comenzó cuando el intendente Marcelino Iglesias emitió un decreto el cual indicaba que la comuna no tendría más elección de reina vendimial.

En simultáneo, en Maipú se realizó una fiesta para que la gente eligiera a su representante de Guaymallen, y la elegida fue Julieta Lonigro, quien estuvo presente en la Vía Blanca y el Carrusel, además de realizar actos paralelos.

julieta lonigro guaymallen vendimia 2022 carrusel.jpg Julieta Lonigro, reina revelde de Guaymallén, junto a su corte en el Carrusel.

Muchos mendocinos y varias reinas departamentales la apoyan y respaldan su elección y consideran que es injusto que no la hayan dejado participar como soberana.

Decisión de la Justicia

El problema por reina sí o reina no llegó hasta la Corte de Mendoza, donde resolvieron dar de baja el decreto emitido por Marcelino y ordenaron que debían elegir a una representante.

Ante este inesperado fallo, Iglesias, con el aval del gobernador Rodolfo Suarez, decidió que la reina sería nuevamente Sofía Grangetto, quien fue coronada en el 2020, antes de la pandemia.

Por su parte, Sofía aseguró que ella no quería estar nuevamente allí, por lo que no sería reina sino solo representante de Guaymallén.

El apagado carro de Marcelino

En la Vía Blanca, la representante de la comuna, Sofía Grangetto, pasó en su carro vestida de negro y sin corona. Casi ni se la veia. Además no estaba acompañada de la tradicional corte.

En el Carrusel fue algo diferente, ya que estaba vestida de blanco, aunque se mantuvo sin corona, mientras saludaba a todos los mendocinos.

sofia grangetto guaymallen vendimia 2022 carrusel.jpg Sofía Grangetto, representante de Guaymallén, sin corona ni micrófono en el Carrusel.

Pero en ninguno de los dos casos llevó micrófono y no se dirigió directamente hacia los mendocinos.