Saltó al planeta Tierra desde el límite del espacio rompiendo la barrera del sonido: más de 39.045 metros

El salto formó parte del proyecto Red Bull Stratos, cuyo objetivo era estudiar la seguridad de los vuelos a gran altitud y los límites del cuerpo humano en condiciones extremas. Baumgartner ascendió en una cápsula presurizada atada a un globo de helio hasta 39.045 metros (128.000 pies), aproximadamente 12 veces la altura de un avión comercial. Desde allí, se lanzó desde el espacio en caída libre, enfrentándose a velocidades nunca antes alcanzadas por un humano sin vehículo propulsado.

Felix Baumgartner (1)

¿Cómo fue este salto desde el espacio?

Pero ingresar al planeta Tierra no fue lo único increíble si tenemos en cuenta que: