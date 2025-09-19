Saltó al planeta Tierra desde el límite del espacio rompiendo la barrera del sonido: más de 39.045 metros
El salto formó parte del proyecto Red Bull Stratos, cuyo objetivo era estudiar la seguridad de los vuelos a gran altitud y los límites del cuerpo humano en condiciones extremas. Baumgartner ascendió en una cápsula presurizada atada a un globo de helio hasta 39.045 metros (128.000 pies), aproximadamente 12 veces la altura de un avión comercial. Desde allí, se lanzó desde el espacio en caída libre, enfrentándose a velocidades nunca antes alcanzadas por un humano sin vehículo propulsado.
¿Cómo fue este salto desde el espacio?
Pero ingresar al planeta Tierra no fue lo único increíble si tenemos en cuenta que:
- Duración de la caída libre: la caída libre duró aproximadamente 4 minutos y 20 segundos antes de abrir su paracaídas.
- Equipo especializado: usó un traje presurizado y casco diseñado para soportar la falta de presión en el espacio, el frío extremo y la alta velocidad, además de un paracaídas de precisión para el aterrizaje seguro.
- Impacto científico: los datos recogidos ayudaron a mejorar trajes espaciales, sistemas de seguridad y estudios sobre la física de la caída libre en la atmósfera superior.
- Récords mundiales: además de romper la barrera del sonido, Baumgartner estableció récords de altitud en salto en paracaídas y caída libre más larga, consolidando su salto como un hito histórico en la exploración humana.
- Altura récord: saltó desde 39.045 metros, el límite de la estratosfera, donde la presión es extremadamente baja y la temperatura ronda los -60°C.