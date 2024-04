Recién estrenó en Prime Video y ya se posiciona como la película más vista

Amazon Prime Video Música.jpg Póster de la película "Música", recién agregada a Amazon Prime Video.

Sinopsis de "Música", la nueva película de Prime Video:

"Parcialmente basada en el artista, 'Música' es una historia de amor que sigue a un aspirante creador con sinestesia, que debe enfrentarse a un futuro incierto, mientras navega entre las presiones del amor, la familia y su cultura brasileña en Newark, Nueva Jersey", es la sinopsis de esta nueva producción que ya estrenó en Prime Video.

Esta nueva película de Prime Video está dirigida, escrita y protagonizada por Rudy Mancuso. Completan el elenco Camila Mendes (a quien muchos conocieron por su papel de Verónica Lodge en "Riverdale"), J.B. Smoove, Francesca Reale, Maria Mancuso, Andy Grotelueschen, Camila Senna, Regina Schneider, Gregory Jones y Milly Guzman.

Embed - MÚSICA | Tráiler Oficial SUBTITULADO | Prime Video | Rudy Mancuso, Camila Mendes

Como dato curioso podemos contarte que Rudy Mancuso y Camila Mendes son pareja en la vida real. Ambos tienen raíces brasileñas y siempre aseguran que durante mucho tiempo sufrieron discriminación en los Estados Unidos por ser latinos.

"Realmente aprecio cómo estas dos culturas crearon quien soy. Soy brasileña de sangre, con toda una familia extendida de brasileños, pero nací y crecí en los Estados Unidos. Cuando voy a Brasil, me siento como una estadounidense, y en los Estados Unidos, siempre me doy cuenta de los rasgos que me hacen brasileña", reveló Mendes en una ocasión.