Recicla los candados viejos que tienes guardados en casa y crea esta fabulosa idea

En este sentido, cada propuesta DIY, por sus siglas en inglés "do it yourself y su traducción al español "hazlo tu mismo", te invita a que dejes volar tu imaginación y a crear distintos objetos decorativos para tu hogar que nunca antes habías imaginado hacer.

Pero eso no es lo único positivo del mundo DIY, ya que además de poner en acción las manos y la creatividad, estarás cuidando el medio ambiente y tu bolsillo al usar materiales que seguro tienes en casa.