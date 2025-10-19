Inicio Recetas ñoquis
Dulce típico

Turdilli: la receta del postre italiano que parece ñoquis dulces y lleva ingredientes sencillos

Son pequeños bocados dulces de Calabria que recuerdan a los ñoquis, ideales para preparar en casa siguiendo recetas tradicionales

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Recetas tradicionales de Calabria: turdilli, los dulces que parecen ñoquis.

Recetas tradicionales de Calabria: turdilli, los dulces que parecen ñoquis.

Los turdilli son un clásico de la repostería italiana que no solo conquistan por su sabor, sino también por su forma, que recuerda a los ñoquis. Esta delicia calabresa combina ingredientes sencillos como harina, huevos y miel. Si buscas recetas tradicionales italianas que sorprendan a tu familia, este postre es la opción perfecta para preparar en casa.

Preparar turdilli es más fácil de lo que parece: se fríen hasta dorarse y luego se bañan en miel tibia, logrando un contraste dulce y crujiente que recuerda a la textura de los ñoquis. Las recetas originales de Calabria han pasado de generación en generación, y hoy es posible replicarlas en cualquier cocina, disfrutando de un pedacito de Italia en tu mesa.

turdilli-ñoquis dulces (2)

Recetas: cómo preparar Turdilli, los ñoquis dulces italianos

Ingredientes:

  • 500 g de harina 0000
  • 2 huevos
  • 100 ml. de vino tinto (o vino dulce tipo marsala)
  • 50 g de azúcar
  • 60 ml. de aceite de oliva
  • 1 cdta. de ralladura de naranja
  • 1 pizca de sal
  • Aceite para freír
  • 200 g de miel
  • 2 cdas. de agua (opcional)
turdilli-ñoquis dulces

Cómo preparar la receta de Turdilli, el postre italiano parecido a los ñoquis

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la harina con el azúcar, la sal y la ralladura de naranja. Agrega los huevos, el aceite y el vino poco a poco.
  2. A continuación, amasa hasta lograr una masa suave y elástica. Déjala reposar durante 30 minutos, tapada.
  3. Pasado ese tiempo, forma cilindros finos, como los de los ñoquis, y córtalos en trocitos, Puedes pasarlos por un tenedor para darles forma ondulada.
  4. Luego, calienta el aceite en una sartén profunda y fríe los turdilli hasta que queden dorados. Escúrrelos sobre papel absorbente.
  5. Para terminar, calienta la miel con un chorrito de agua en una cacelora hasta que quede fluida. Incorpora los turdilli y mezcla suavemente para que se impregnen.

Listo, ya tienes unos exquisitos turdilli para la merienda. Sírvelos en una fuente, formando una pequeña montaña, y deja que se enfríen antes de disfrutar con un rico mate.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar