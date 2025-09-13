Receta trufas de chocolate .jpg
Las trufas de cacao amargo y leche en polvo tienen una receta sencilla y son ideales para bajar de peso.
Recetas: trufas de cacao amargo y leche en polvo cremosas
Esta es mi receta de trufas de cacao amargo y leche en polvo saludables. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 taza de leche en polvo (puede ser descremada)
- 1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante en polvo
- 1/4 taza de agua tibia
- 1 taza de cacao amargo
¿Cómo se hacen las trufas de cacao y leche en polvo? Primero se mezclan todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea, se deja enfriar en la heladera durante unos minutos y luego se arman los bombones con las manos. ¡Manos a la obra!
receta trufas de chocolate (1).jpg
Las trufas de cacao amargo y leche en polvo son una opción sin azúcar y baja en grasas que lleva pocos ingredientes.
Cómo preparar trufas de chocolate con leche en polvo: la receta saludable
- Primero, en un bowl, mezcla la leche en polvo con el endulzante y el agua tibia. Revuelve bien con una cuchara hasta lograr la consistencia de una leche condensada.
- A continuación, agrega el cacao amargo y revuelve nuevamente hasta integrar bien.
- Envuelve la masa en papel film y lleva al congelador por 15 minutos o hasta que tome mayor consistencia. La masa no se debe pegar en los dedos.
- Para finalizar, divide la masa en bolitas del mismo tamaño y comienza a formar las trufas de chocolate y leche en polvo. Luego, pasa por cacao amargo o dulce y listo.
- Opcional: si lo deseas, puedes colocar un trocito de nuez o dátiles en el centro de las trufas. Otra opción es agregar una cucharadita de café instantánea o un chorrito de licor a la mezcla.
La receta de las trufas de cacao amargo y leche en polvo lleva pocos ingredientes, es económica y muy rendidora. Es ideal para comer sin culpa y como si fuera poco, es perfecta para incorporar en las dietas para bajar de peso.