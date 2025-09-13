Para elaborar la receta solo necesitas cacao amargo, leche en polvo, edulcorante y agua. Además de ser fáciles de preparar, estas trufas son una opción recomendada por los nutricionistas para sumar a la dieta, ya que no contienen azúcar ni grasas.

Las trufas de cacao amargo y leche en polvo no solo son un mimo para el paladar, también son una muestra de que es posible disfrutar lo dulce sin dejar los objetivos que muchas personas tienen a esta altura del año: bajar de peso para “llegar al verano”.