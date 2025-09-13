Las trufas de cacao amargo y leche en polvo son una receta económica

Las trufas de cacao amargo y leche en polvo son una receta económica, saludable y perfecta para bajar de peso. Foto: gentileza RTVE.

Una de las recetas dulces que no arruinan la dieta y ayudan a calmar los antojos sin culpa, es la de las trufas de cacao amargo con leche en polvo. No solo son irresistibles y cremosas, sino también una alternativa ideal para quienes quieren bajar de peso sin dejar de disfrutar el sabor del chocolate.

Para elaborar la receta solo necesitas cacao amargo, leche en polvo, edulcorante y agua. Además de ser fáciles de preparar, estas trufas son una opción recomendada por los nutricionistas para sumar a la dieta, ya que no contienen azúcar ni grasas.

Las trufas de cacao amargo y leche en polvo no solo son un mimo para el paladar, también son una muestra de que es posible disfrutar lo dulce sin dejar los objetivos que muchas personas tienen a esta altura del año: bajar de peso para “llegar al verano”.

Receta trufas de chocolate .jpg
Las trufas de cacao amargo y leche en polvo tienen una receta sencilla y son ideales para bajar de peso.

Recetas: trufas de cacao amargo y leche en polvo cremosas

Esta es mi receta de trufas de cacao amargo y leche en polvo saludables. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1 taza de leche en polvo (puede ser descremada)
  • 1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante en polvo
  • 1/4 taza de agua tibia
  • 1 taza de cacao amargo

¿Cómo se hacen las trufas de cacao y leche en polvo? Primero se mezclan todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea, se deja enfriar en la heladera durante unos minutos y luego se arman los bombones con las manos. ¡Manos a la obra!

receta trufas de chocolate (1).jpg
Las trufas de cacao amargo y leche en polvo son una opción sin azúcar y baja en grasas que lleva pocos ingredientes.

Cómo preparar trufas de chocolate con leche en polvo: la receta saludable

  1. Primero, en un bowl, mezcla la leche en polvo con el endulzante y el agua tibia. Revuelve bien con una cuchara hasta lograr la consistencia de una leche condensada.
  2. A continuación, agrega el cacao amargo y revuelve nuevamente hasta integrar bien.
  3. Envuelve la masa en papel film y lleva al congelador por 15 minutos o hasta que tome mayor consistencia. La masa no se debe pegar en los dedos.
  4. Para finalizar, divide la masa en bolitas del mismo tamaño y comienza a formar las trufas de chocolate y leche en polvo. Luego, pasa por cacao amargo o dulce y listo.
  5. Opcional: si lo deseas, puedes colocar un trocito de nuez o dátiles en el centro de las trufas. Otra opción es agregar una cucharadita de café instantánea o un chorrito de licor a la mezcla.

La receta de las trufas de cacao amargo y leche en polvo lleva pocos ingredientes, es económica y muy rendidora. Es ideal para comer sin culpa y como si fuera poco, es perfecta para incorporar en las dietas para bajar de peso.

