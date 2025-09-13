Cómo hacer una Key lime pie: la tarta cítrica y primaveral con una receta fácil de 7 ingredientes

Aunque la Key lime pie y el Lemon pie pueden parecer similares a simple vista, no son lo mismo. La diferencia más importante es que primera se hace con lima, no con limón, y eso le da un sabor mucho más dulce, untuoso y delicado. Además, se cubre con una generosa capa de crema chantilly en lugar del clásico merengue, lo que la hace aún más suave.

La tarta de lima tiene sus raíces en los Cayos del Sur de Florida, donde a principios del siglo XX el botánico Jack Simons creó este postre que hoy deleita paladares en todo el mundo. Fue una receta popular entre los pescadores de esponjas que pasaban largas jornadas en altamar, ya que sus ingredientes; como la leche condensada, el jugo de lima y las galletas; eran fáciles de conservar sin refrigeración.