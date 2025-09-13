Inicio Recetas Tarta
Fresca y suave

Cómo hacer una Key lime pie: la tarta cítrica y primaveral con una receta fácil de 7 ingredientes

Un postre ideal para los días cálidos que se avecinan. Una receta primaveral perfecta para el hogar o en picnics con amigos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La Key lime pie o tarta de lima es una receta fresca y suave para disfrutar en primavera. Foto: gentileza fullforlife.

La Key lime pie o tarta de lima es una receta fresca y suave para disfrutar en primavera. Foto: gentileza fullforlife.

Si sos fanático del Lemon pie, pero te gustaría probar una versión más suave y menos ácida, te presentamos a su prima más amable: la tarta de lima, o como se la conoce en su idioma original, Key lime pie. Este postre, ideal para los días cálidos, se convierte en una de las recetas primaverales perfectas para compartir en casa o en una tarde con amigos.

Aunque la Key lime pie y el Lemon pie pueden parecer similares a simple vista, no son lo mismo. La diferencia más importante es que primera se hace con lima, no con limón, y eso le da un sabor mucho más dulce, untuoso y delicado. Además, se cubre con una generosa capa de crema chantilly en lugar del clásico merengue, lo que la hace aún más suave.

La tarta de lima tiene sus raíces en los Cayos del Sur de Florida, donde a principios del siglo XX el botánico Jack Simons creó este postre que hoy deleita paladares en todo el mundo. Fue una receta popular entre los pescadores de esponjas que pasaban largas jornadas en altamar, ya que sus ingredientes; como la leche condensada, el jugo de lima y las galletas; eran fáciles de conservar sin refrigeración.

Key lime pie tarta de lima -1.jpg
La key lime pie es una de las recetas perfectas para primavera: es más suave y menos ácida que el lemon pie y resulta muy refrescante.

La key lime pie es una de las recetas perfectas para primavera: es más suave y menos ácida que el lemon pie y resulta muy refrescante.

Recetas: la key lime pie o tarta de lima

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 8 porciones de Key lime pie. ¿Qué necesitas para esta receta?

Ingredientes:

  • 200 g de galletas de vainilla
  • 100 g de manteca derretida
  • 1 paquete de leche condensada
  • Ralladura de 2 limas
  • 3 yemas de huevo
  • 200 ml de crema de leche
  • 200 g de queso crema
  • Jugo de 5 limas

Puedes reemplazar las limas por limones, pero el resultado jamás será una Key lime pie. Quedará un postre parecido al lemon pie.

Para decorar:

  • Crema chantilly, a gusto
Key lime pie tarta de lima .jpg
La tarta de lima tiene un relleno suave y va cubierta con una capa de crema chantilly.

La tarta de lima tiene un relleno suave y va cubierta con una capa de crema chantilly.

Cómo preparar la key lime pie, la receta paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta de la tarta de lima, precalienta el horno a 180 °C.

  1. Primero, procesa las galletas tipo María e incorpora la manteca derretida o pomada. Coloca la mezcla en la base del molde de tu tarta, compactando bien y cubriendo toda la superficie. Cocina en el horno por 10 minutos.
  2. A continuación, en un bowl, mezcla la leche condensada con el queso crema. Agrega la ralladura de dos limas y el jugo de cinco. Incorpora las yemas de huevo y revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Para terminar, coloca el relleno sobre la base y lleva la tarta de lima al horno por 15 minutos. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego resérvala en la heladera.
  4. Opcional: para terminar, si lo deseas, cubre tu tarta con crema chantilly.

¿Por qué elegir la tarta de lima esta primavera?

  • Es liviana y refrescante, ideal para los días más templados.
  • Su acidez justa la hace perfecta para quienes buscan un postre equilibrado.
  • Se prepara con pocos ingredientes y es muy fácil de hacer en casa.
  • Queda perfecta en cualquier mesa primaveral.

Temas relacionados:

Te puede interesar