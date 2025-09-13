Cómo se hacen las Papas noisette: la receta tradicional y la versión fácil con 4 ingredientes

Recetas: las papas noisette originales
Te dejamos la receta tradicional de las papas noisette, compartida por Paulina Cocina.
Ingredientes:
- 1 kg. de papas
- 2 cdas. de perejil
- Aceite, c/n
- Sal, a gusto
Las cantidades rinden para 4 porciones. Se calcula unos 200 gramos de papas por persona, si se usan como guarnición. Mientras tanto, si vas a prepararlas como plato principal, agrega
Cómo se preparan las papas noisette: la receta tradicional
- Primero, pela y lava las papas. Luego, córtalas en forma de bolitas con una cucharita especial para hacer noisette y colócalas en una olla con agua.
- A continuación, cocina las papas noisette en agua hirviendo durante 3 minutos. Pasado el tiempo, retíralas, escurre y seca con papel absorbente.
- Para terminar, calienta una sartén con abundante aceite y fríe las papas noisette hasta que queden doradas. Escúrrelas bien, espolvorea con perejil y sirve caliente.
papas noisette
El término noisette se usa para referirse a los alimentos que se preparan en forma de bolitas, con ayuda de una cuchara o algún utensilio especial.
Cómo hacer papas noisette con puré: la receta fácil
Las papas noisette se preparan cortando porciones redonditas con una cucharita especial. Sin embargo, si no cuentas con este utensilio, puedes formar un puré para darles forma y luego freírlas. Sigue los pasos:
- Pela, lava y hierve las papas hasta que estén tiernas. Luego, forma un puré y deja enfriar.
- Condimenta con pimienta y agrega una yema de huevo. Mezcla hasta que quede una pasta homogénea y, con ayuda de una cuchara, toma porciones pequeñas formando bolitas.
- Pasa las papas noisette por harina, reboza con huevo y con pan rallado. Fríe las bolitas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas, retira y escurre. Sala y sirve calientes.