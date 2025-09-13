Cómo se hacen las Papas noisette: la receta tradicional y la versión fácil con 4 ingredientes

Recetas: las papas noisette originales

Te dejamos la receta tradicional de las papas noisette, compartida por Paulina Cocina.

Ingredientes:

1 kg. de papas

2 cdas. de perejil

Aceite, c/n

Sal, a gusto

Las cantidades rinden para 4 porciones. Se calcula unos 200 gramos de papas por persona, si se usan como guarnición. Mientras tanto, si vas a prepararlas como plato principal, agrega

Cómo se preparan las papas noisette: la receta tradicional

Primero, pela y lava las papas. Luego, córtalas en forma de bolitas con una cucharita especial para hacer noisette y colócalas en una olla con agua. A continuación, cocina las papas noisette en agua hirviendo durante 3 minutos. Pasado el tiempo, retíralas, escurre y seca con papel absorbente. Para terminar, calienta una sartén con abundante aceite y fríe las papas noisette hasta que queden doradas. Escúrrelas bien, espolvorea con perejil y sirve caliente.

papas noisette El término noisette se usa para referirse a los alimentos que se preparan en forma de bolitas, con ayuda de una cuchara o algún utensilio especial.

Cómo hacer papas noisette con puré: la receta fácil

Las papas noisette se preparan cortando porciones redonditas con una cucharita especial. Sin embargo, si no cuentas con este utensilio, puedes formar un puré para darles forma y luego freírlas. Sigue los pasos: