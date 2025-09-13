Inicio Recetas Papa
Facilísimas

Cómo se hacen las Papas noisette: la receta tradicional y la versión fácil con 4 ingredientes

Las papas noisette son una receta sencilla y rica para el almuerzo o la cena. Te compartimos dos recetas: la tradicional y la versión fácil

Antonella Prandina
Las papas noisette son una receta original por su forma redondita y su textura especial. Foto: iStock.

Las papas noisette son las más divertidas para los más pequeños, por su forma redondeada y su textura cremosa por dentro y crujiente por fuera. Se trata de una de las recetas de origen francés que se ha popularizado por todo occidente y hoy las vemos como acompañamiento de hamburguesas, ensaladas, carnes y pescados.

El término “noisette” se usa para referirse a los alimentos que se preparan en forma de bolitas, con ayuda de una cuchara o algún utensilio especial. De hecho, la palabra significa “avellana” en francés.

papas noisette (1)
La receta tradicional de las papas noisette se prepara con una cucharita especial. Para la versi&oacute;n f&aacute;cil, se forma un pur&eacute; de papas. Foto: iStock.

Recetas: las papas noisette originales

Te dejamos la receta tradicional de las papas noisette, compartida por Paulina Cocina.

Ingredientes:

  • 1 kg. de papas
  • 2 cdas. de perejil
  • Aceite, c/n
  • Sal, a gusto

Las cantidades rinden para 4 porciones. Se calcula unos 200 gramos de papas por persona, si se usan como guarnición.

Cómo se preparan las papas noisette: la receta tradicional

  1. Primero, pela y lava las papas. Luego, córtalas en forma de bolitas con una cucharita especial para hacer noisette y colócalas en una olla con agua.
  2. A continuación, cocina las papas noisette en agua hirviendo durante 3 minutos. Pasado el tiempo, retíralas, escurre y seca con papel absorbente.
  3. Para terminar, calienta una sartén con abundante aceite y fríe las papas noisette hasta que queden doradas. Escúrrelas bien, espolvorea con perejil y sirve caliente.
papas noisette
El t&eacute;rmino noisette se usa para referirse a los alimentos que se preparan en forma de bolitas, con ayuda de una cuchara o alg&uacute;n utensilio especial.

Cómo hacer papas noisette con puré: la receta fácil

Las papas noisette se preparan cortando porciones redonditas con una cucharita especial. Sin embargo, si no cuentas con este utensilio, puedes formar un puré para darles forma y luego freírlas. Sigue los pasos:

  1. Pela, lava y hierve las papas hasta que estén tiernas. Luego, forma un puré y deja enfriar.
  2. Condimenta con pimienta y agrega una yema de huevo. Mezcla hasta que quede una pasta homogénea y, con ayuda de una cuchara, toma porciones pequeñas formando bolitas.
  3. Pasa las papas noisette por harina, reboza con huevo y con pan rallado. Fríe las bolitas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas, retira y escurre. Sala y sirve calientes.

