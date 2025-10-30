La pastafrola de membrillo es una de las recetas dulces más tradicionales de la Argentina, infaltable en los hogares y panaderías del país. Es una tarta artesanal que nunca pasa de moda y que evoca los sabores de la infancia.
Una delicia
Cómo se hace la Pastafrola sin manteca: la receta fácil y rápida para el mate en 15 minutos
Es una de las recetas más económicas para la merienda. La pastafrola de membrillo sin manteca es liviana y fácil de hacer
En esta versión económica, te enseñamos cómo preparar una pastafrola sin manteca, reemplazándola por aceite, lo que la vuelve más liviana y fácil de digerir sin perder sabor ni textura. Lleva harina común, azúcar y dulce de membrillo, conservando la esencia de la receta original.
El formato sigue siendo el clásico: una tarta con masa tierna, rellena con dulce de membrillo y decorada con el tradicional enrejado. Es ideal para acompañar el mate, el café o para disfrutar en familia. Una receta simple, deliciosa y con un toque moderno que mantiene intacto el espíritu de la pastafrola argentina.
Recetas: cómo preparar una Pastafrola sin manteca
Para la masa:
- 100 g de azúcar
- 80 ml. de aceite
- Esencia de vainilla
- 2 huevos
- 350 g de harina leudante
Relleno:
- 400 g de dulce de membrillo
Cómo preparar la receta de Pastafrola sin manteca, paso a paso
- Primero, bate los huevos con el aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Luego, agrega la harina y une los ingredientes hasta formar una masa.
- Divide la masa, separando 2/3 y con la parte más grande, forra la tartera engrasada, dándole forma con las manos.
- A continuación, aplasta el dulce de membrillo con un tenedor y colócalo sobre la masa. Si está muy duro, puedes incorporar unas gotas de licor o agua caliente para ablandar.
- Luego, con el tercio restante de masa, forma tiras para poner sobre el dulce en forma de enrejado.
- Espolvorea azúcar sobre la masa para darle un color dorado. Cocina la pastafrola sin manteca en el horno a 170 °C entre 15 y 20 minutos.