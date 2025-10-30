Cómo se hace la Pastafrola sin manteca: la receta fácil y rápida para el mate en 15 minutos

En esta versión económica, te enseñamos cómo preparar una pastafrola sin manteca, reemplazándola por aceite, lo que la vuelve más liviana y fácil de digerir sin perder sabor ni textura. Lleva harina común, azúcar y dulce de membrillo, conservando la esencia de la receta original.

El formato sigue siendo el clásico: una tarta con masa tierna, rellena con dulce de membrillo y decorada con el tradicional enrejado. Es ideal para acompañar el mate, el café o para disfrutar en familia. Una receta simple, deliciosa y con un toque moderno que mantiene intacto el espíritu de la pastafrola argentina.