Cómo se hace la Pastafrola sin manteca: la receta fácil y rápida para el mate en 15 minutos

Es una de las recetas más económicas para la merienda. La pastafrola de membrillo sin manteca es liviana y fácil de hacer

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La pastafrola sin manteca es una opción económica y tiene una receta fácil.

La pastafrola de membrillo es una de las recetas dulces más tradicionales de la Argentina, infaltable en los hogares y panaderías del país. Es una tarta artesanal que nunca pasa de moda y que evoca los sabores de la infancia.

En esta versión económica, te enseñamos cómo preparar una pastafrola sin manteca, reemplazándola por aceite, lo que la vuelve más liviana y fácil de digerir sin perder sabor ni textura. Lleva harina común, azúcar y dulce de membrillo, conservando la esencia de la receta original.

El formato sigue siendo el clásico: una tarta con masa tierna, rellena con dulce de membrillo y decorada con el tradicional enrejado. Es ideal para acompañar el mate, el café o para disfrutar en familia. Una receta simple, deliciosa y con un toque moderno que mantiene intacto el espíritu de la pastafrola argentina.

receta pastafrola.jpg
La pastafrola de membrillo tiene una receta m&aacute;s econ&oacute;mica y rica sin manteca.

Recetas: cómo preparar una Pastafrola sin manteca

Para la masa:

  • 100 g de azúcar
  • 80 ml. de aceite
  • Esencia de vainilla
  • 2 huevos
  • 350 g de harina leudante

Relleno:

  • 400 g de dulce de membrillo
receta pastafrola (2).jpg
Esta receta de pastafrola de membrillo lleva aceite en lugar de manteca.

Cómo preparar la receta de Pastafrola sin manteca, paso a paso

  1. Primero, bate los huevos con el aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Luego, agrega la harina y une los ingredientes hasta formar una masa.
  2. Divide la masa, separando 2/3 y con la parte más grande, forra la tartera engrasada, dándole forma con las manos.
  3. A continuación, aplasta el dulce de membrillo con un tenedor y colócalo sobre la masa. Si está muy duro, puedes incorporar unas gotas de licor o agua caliente para ablandar.
  4. Luego, con el tercio restante de masa, forma tiras para poner sobre el dulce en forma de enrejado.
  5. Espolvorea azúcar sobre la masa para darle un color dorado. Cocina la pastafrola sin manteca en el horno a 170 °C entre 15 y 20 minutos.

