Receta de tortas fritas con grasa: el secreto de la abuela para un sabor auténtico (el aceite no tiene chance)

Uno se da cuenta de que está saboreando una torta frita de calidad cuando su textura es tierna por dentro y crocante por fuera. Eso, solo se logra agregando grasa vacuna en la preparación. Así que no lo dudes más y prepara esta receta riquísima en tu hogar, porque su sabor es imposible de imitar con el aceite.

fuente con sopaipillas- torta frita

Receta para hacer tortas fritas con grasa tradicionales

Aunque el aceite las haga "más livianas", convengamos algo: nada supera el sabor de lo auténtico. La receta tradicional de la torta frita exige grasa, tanto en la masa como en el hervor, para lograr esa textura y gusto inconfundibles. ¿Qué necesitas?