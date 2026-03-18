No hay nada mejor que preparar las recetas en su versión original. Por eso, en esta oportunidad, te dejamos los ingredientes y el paso a paso para elaborar tortas fritas con grasa. Este clásico de la gastronomía argentina tiene su origen en la época colonial y actualmente sigue siendo un símbolo del hogar y la cocina de las abuelas.
Receta de tortas fritas con grasa: el secreto de la abuela para un sabor auténtico (el aceite no tiene chance)
La grasa es el ingrediente secreto para lograr unas riquísimas tortas fritas. Las recetas con aceite no tienen el mismo sabor y textura
Uno se da cuenta de que está saboreando una torta frita de calidad cuando su textura es tierna por dentro y crocante por fuera. Eso, solo se logra agregando grasa vacuna en la preparación. Así que no lo dudes más y prepara esta receta riquísima en tu hogar, porque su sabor es imposible de imitar con el aceite.
Receta para hacer tortas fritas con grasa tradicionales
Aunque el aceite las haga "más livianas", convengamos algo: nada supera el sabor de lo auténtico. La receta tradicional de la torta frita exige grasa, tanto en la masa como en el hervor, para lograr esa textura y gusto inconfundibles. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 500 g de harina leudante (puede ser harina común y una cdta. de polvo de hornear)
- 2 cdtas. de sal
- 4 cdas. de grasa
- 120 ml de agua
- Grasa vacuna para freír, c/n
- Azúcar, a gusto (opcional)
La torta frita es la compañía perfecta para cualquier momento del día, desde un desayuno hasta una merienda clásica. Pero si buscas innovar, la versión salada (sin azúcar) es una aliada inesperada para una picada: combina bien con jamón crudo.
Cómo hacer tortas fritas con grasa: el paso a paso de la receta
- Para comenzar, en un bol, coloca la harina tamizada junto con la sal. En el centro, suma la grasa derretida a temperatura ambiente.
- Amasa con la punta de los dedos y agrega de a poco el agua tibia con la sal. Sigue trabajando hasta formar un bollo.
- A continuación, amasa enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie.
- Deja reposar durante 1 o 2 horas y corta pequeñas pelotitas, achátalas con la palma de la mano y pínchalas con un tenedor.
- Finalmente, fríe las tortas fritas en abundante grasa muy caliente (o aceite) hasta dorar, retira con espumadera y coloca sobre papel absorbente para que escurran. Espolvorea con azúcar y sirve.