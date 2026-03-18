Tradición castellana

Receta de Sopa de ajo: cómo hacer el tradicional plato de Castilla con 8 ingredientes que conquista el paladar

La sopa de ajo es una de las recetas típicas de Castilla, ideal para disfrutar durante los días frescos. Es sabrosa, abundante y económica

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina
La sopa de ajo es una receta castellana ideal para disfrutar durante los días frescos.

La sopa de ajo es una receta castellana ideal para disfrutar durante los días frescos.

La sopa castellana, también conocida como sopa de ajo, es una de las recetas tradicionales que siguen vigentes por su simpleza y sabor. Aunque no estamos en pleno invierno, los días frescos invitan a volver a este plato reconfortante, que combina pocos ingredientes y logra un resultado cálido y lleno de carácter español.

Originaria de España, esta receta de aprovechamiento tiene al ajo como protagonista. Se prepara con ingredientes básicos como pan duro, huevo, ajo y condimentos, lo que la convierte en una opción rendidora y económica. Con el tiempo, dejó de ser un plato exclusivo de Castilla y se expandió por regiones como León, Extremadura, Andalucía y Valencia, adaptándose a cada cocina.

Esa versatilidad también llegó a otros países. En Argentina, por ejemplo, muchas versiones caseras incorporan cebolla o jamón serrano, aportando un plus de sabor sin perder la esencia. Así, la sopa de ajo se mantiene como un clásico que atraviesa generaciones y demuestra que, con poco, se puede lograr mucho.

receta sopa de ajo 2 (1).jpg

Receta para preparar sopa de ajo

Ingredientes:

  • 10 dientes de ajo
  • 1 huevo por persona
  • 12 rebanadas de pan duro
  • 150 g de jamón serrano
  • 3 l de caldo de carne (o agua más cubos de caldo)
  • Sal y pimienta
  • 2 cdas. de pimentón dulce
  • 50 ml. de aceite de oliva
receta sopa de ajo 1 (1).jpg

Cómo preparar Sopa de ajo: la receta cremosa y riquísima

  1. Para comenzar, calienta el aceite en una olla y agrega los ajos pelados y el jamón cortado en trozos pequeños. Remueve bien.
  2. A continuación, agrega seis rebanadas de pan duro y vuelve a remover. Retira la olla del fuego y condimenta con pimentón dulce.
  3. Luego, vuelve a colocar la olla en el fuego y agrega el caldo o agua y tres cubos de caldo. Cocina a fuego moderado durante 20 minutos.
  4. Agrega las otras seis rebanadas previamente tostadas con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.
  5. Finalmente, rompe los huevos sobre la sopa de ajo y déjalos cuajar durante 3 minutos.

La sopa castellana es una receta de aprovechamiento ideal para los días frescos. Reconfortante, económica y nutritiva, es perfecta para entrar en calor sin gastar de más.

