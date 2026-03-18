Receta de Sopa de ajo: cómo hacer el tradicional plato de Castilla con 8 ingredientes que conquista el paladar

La sopa castellana, también conocida como sopa de ajo, es una de las recetas tradicionales que siguen vigentes por su simpleza y sabor. Aunque no estamos en pleno invierno, los días frescos invitan a volver a este plato reconfortante, que combina pocos ingredientes y logra un resultado cálido y lleno de carácter español.
Originaria de España, esta receta de aprovechamiento tiene al ajo como protagonista. Se prepara con ingredientes básicos como pan duro, huevo, ajo y condimentos, lo que la convierte en una opción rendidora y económica. Con el tiempo, dejó de ser un plato exclusivo de Castilla y se expandió por regiones como León, Extremadura, Andalucía y Valencia, adaptándose a cada cocina.
Esa versatilidad también llegó a otros países. En Argentina, por ejemplo, muchas versiones caseras incorporan cebolla o jamón serrano, aportando un plus de sabor sin perder la esencia. Así, la sopa de ajo se mantiene como un clásico que atraviesa generaciones y demuestra que, con poco, se puede lograr mucho.
Receta para preparar sopa de ajo
Ingredientes:
- 10 dientes de ajo
- 1 huevo por persona
- 12 rebanadas de pan duro
- 150 g de jamón serrano
- 3 l de caldo de carne (o agua más cubos de caldo)
- Sal y pimienta
- 2 cdas. de pimentón dulce
- 50 ml. de aceite de oliva
Cómo preparar Sopa de ajo: la receta cremosa y riquísima
- Para comenzar, calienta el aceite en una olla y agrega los ajos pelados y el jamón cortado en trozos pequeños. Remueve bien.
- A continuación, agrega seis rebanadas de pan duro y vuelve a remover. Retira la olla del fuego y condimenta con pimentón dulce.
- Luego, vuelve a colocar la olla en el fuego y agrega el caldo o agua y tres cubos de caldo. Cocina a fuego moderado durante 20 minutos.
- Agrega las otras seis rebanadas previamente tostadas con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.
- Finalmente, rompe los huevos sobre la sopa de ajo y déjalos cuajar durante 3 minutos.
La sopa castellana es una receta de aprovechamiento ideal para los días frescos. Reconfortante, económica y nutritiva, es perfecta para entrar en calor sin gastar de más.