El secreto de las Milanesas napolitanas, originarias de Italia, está en la salsa de tomate: suma algunos condimentos y que no falten aceitunas verdes (le darán un plus inigualable). Además, elige jamón y queso de calidad. Y para el puré de papas, no olvides agregar leche y manteca para darle cremosidad.

