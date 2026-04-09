Receta de matambre arrollado casero: la receta exquisita y fácil paso a paso

Existe una receta que es la debilidad de muchas personas y tiene un sabor especial: la del matambre arrollado. Muchos cocineros no se atreven a prepararlo por miedo a que se desarme o quede duro, pero lo cierto es que es una verdadera delicia de nuestra gastronomía que, con los secretos adecuados, resulta mucho más sencilla de lo que parece.
Esta receta de matambre arrollado casero no solo sale sabrosísima, sino que es especial para disfrutarla en familia o con amigos. La combinación de sus nobles ingredientes lo convierte en el plato estrella para cualquier acontecimiento importante: un cumpleaños, las Fiestas, una juntada de domingo, o simplemente para darse un gusto y cortar en rodajas durante la semana.
Basada en la técnica clásica para que no falle (con un guiño a la propuesta del portal La pasamos comiendo), te traemos la lista de ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso infalible para lograr ese matambre tierno y perfecto.
Receta de matambre arrollado casero, ingredientes
Para emprender este viaje culinario, deberás contar con estos ingredientes:
- 1 matambre (de buena calidad)
- 2 cucharadas de pan rallado
- Ajo a gusto
- Mostaza
- Huevos (1 para la mezcla y varios duros para el relleno)
- Sal
- Zanahoria
- Cebolla
- Perejil
- Queso rallado
Receta de matambre arrollado casero, paso a paso
- Preparación de la carne: el primer paso (y quizás el más importante) consiste en comprar un matambre de buena calidad en una carnicería de confianza. Ya en casa, hay que desgrasar el corte pacientemente y colocarle sal a gusto.
- El aderezo y el sabor: untar una buena base de mostaza sobre la cara interna del matambre. Aparte, en un recipiente, mezclar perejil fresco picado, queso rallado, ajo picado y un huevo crudo.
- El armado: distribuir esta mezcla sobre la carne pintada con mostaza. Luego, sumar la zanahoria rallada esparcida y acomodar los huevos duros enteros en uno de los extremos (o a lo largo, según la técnica de enrollado preferida).
- A enrollar: enrollar el matambre con mucho cuidado, asegurándose de que el relleno quede bien contenido. Envolver todo firmemente con papel film y atar con hilo choricero (piola resistente) para que no pierda la forma durante la cocción.
- A la olla: Llevar el matambre atado a una cacerola amplia. Para darle aún más sabor al caldo, sumar cebolla trozada y zanahorias. Dejar cocinar a fuego medio por aproximadamente una hora y media.
- El secreto final (el prensado): Cuando la carne ya esté tierna y cocida, retirarla del agua. Aún en caliente, colocarle algún peso encima (puede ser una tabla de picar de madera con un elemento pesado arriba) para que tome esa clásica forma rectangular y compacta.
- Servir y disfrutar: Después de un buen rato, cuando el matambre ya esté totalmente frío, retirar los hilos y el film. Cortar en rodajas del grosor deseado y disfrutar. ¡Un verdadero manjar listo para la mesa!