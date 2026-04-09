Receta de matambre arrollado casero: la receta exquisita y fácil paso a paso

Esta receta de matambre arrollado casero no solo sale sabrosísima, sino que es especial para disfrutarla en familia o con amigos. La combinación de sus nobles ingredientes lo convierte en el plato estrella para cualquier acontecimiento importante: un cumpleaños, las Fiestas, una juntada de domingo, o simplemente para darse un gusto y cortar en rodajas durante la semana.

Basada en la técnica clásica para que no falle (con un guiño a la propuesta del portal La pasamos comiendo), te traemos la lista de ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso infalible para lograr ese matambre tierno y perfecto.