Cómo preparar guiso de lentejas cremoso: la receta de otoño fácil y reconfortante

Esta receta de guiso de lentejas es ideal para el otoño. Te dejamos los ingredientes y pasos para prepararlo.
Receta del guiso de lentejas picante y sabroso
El guiso de lentejas es una comida lleva de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y calorías, por lo que es perfecta para disfrutar durante los días más fríos. Te dejo la receta casera de mi abuela. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1/2 kilo de lentejas
- 150 gramos de panceta ahumada
- 1 chorizo colorado
- 1 trozo de carne vacuna o cerdo
Verduras:
- 1/2 pimiento morrón rojo
- 1 cebolla grande
- 1 cebolla de verdeo
- 2 dientes de ajo
- 1 1/2 litro de caldo de verdura
- 2 papas
- 1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)
- Aceite de oliva
Condimentos:
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de ají molido picante
- Orégano
- Pimienta y sal
Cómo hacer guiso de lentejas casero: la receta, paso a paso
- Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños.
- En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve.
- A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta.
- Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal.
- Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.
Con el frío de otoño firme, vuelven las recetas caseras y abundantes que invitan a disfrutar platos bien calientes. El clásico guiso de lentejas se posiciona como uno de los favoritos de la temporada: nutritivo, completo y perfecto para reconfortar el cuerpo. Esta preparación combina lentejas, carnes y verduras, logrando un plato lleno de sabor y tradición.
En esta versión de guiso, la propuesta es potenciar al máximo el sabor con ingredientes intensos y bien elegidos. Entre las recetas más sabrosas de otoño, este guiso de lentejas incluye panceta, carnes, chorizo colorado, papa, zapallo y cebolla, junto con condimentos que aportan un toque picante y delicioso.