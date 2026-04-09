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Para el frío

Cómo preparar guiso de lentejas cremoso: la receta de otoño fácil y reconfortante

El guiso de lentejas es una de las recetas más nutritivas y sabrosas, ideal para una dieta reconfortante en los días fríos de otoño

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El guiso de lentejas es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

El guiso de lentejas es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

Esta receta de guiso de lentejas es ideal para el otoño. Te dejamos los ingredientes y pasos para prepararlo.

Receta del guiso de lentejas picante y sabroso

El guiso de lentejas es una comida lleva de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y calorías, por lo que es perfecta para disfrutar durante los días más fríos. Te dejo la receta casera de mi abuela. ¿Qué necesitas?

guiso de lentejas

Ingredientes:

  • 1/2 kilo de lentejas
  • 150 gramos de panceta ahumada
  • 1 chorizo colorado
  • 1 trozo de carne vacuna o cerdo

Verduras:

  • 1/2 pimiento morrón rojo
  • 1 cebolla grande
  • 1 cebolla de verdeo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 1/2 litro de caldo de verdura
  • 2 papas
  • 1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)
  • Aceite de oliva

Condimentos:

  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de ají molido picante
  • Orégano
  • Pimienta y sal
guiso de lentejas (1)

Cómo hacer guiso de lentejas casero: la receta, paso a paso

  1. Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños.
  2. En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve.
  3. A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta.
  4. Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal.
  5. Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.

Con el frío de otoño firme, vuelven las recetas caseras y abundantes que invitan a disfrutar platos bien calientes. El clásico guiso de lentejas se posiciona como uno de los favoritos de la temporada: nutritivo, completo y perfecto para reconfortar el cuerpo. Esta preparación combina lentejas, carnes y verduras, logrando un plato lleno de sabor y tradición.

En esta versión de guiso, la propuesta es potenciar al máximo el sabor con ingredientes intensos y bien elegidos. Entre las recetas más sabrosas de otoño, este guiso de lentejas incluye panceta, carnes, chorizo colorado, papa, zapallo y cebolla, junto con condimentos que aportan un toque picante y delicioso.

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