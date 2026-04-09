Cómo preparar guiso de lentejas cremoso: la receta de otoño fácil y reconfortante

1/2 kilo de lentejas

150 gramos de panceta ahumada

1 chorizo colorado

1 trozo de carne vacuna o cerdo

Verduras:

1/2 pimiento morrón rojo

1 cebolla grande

1 cebolla de verdeo

2 dientes de ajo

1 1/2 litro de caldo de verdura

2 papas

1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)

Aceite de oliva

Condimentos:

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de ají molido picante

Orégano

Pimienta y sal

guiso de lentejas (1)

Cómo hacer guiso de lentejas casero: la receta, paso a paso

Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños. En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve. A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta. Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal. Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.

Con el frío de otoño firme, vuelven las recetas caseras y abundantes que invitan a disfrutar platos bien calientes. El clásico guiso de lentejas se posiciona como uno de los favoritos de la temporada: nutritivo, completo y perfecto para reconfortar el cuerpo. Esta preparación combina lentejas, carnes y verduras, logrando un plato lleno de sabor y tradición.

En esta versión de guiso, la propuesta es potenciar al máximo el sabor con ingredientes intensos y bien elegidos. Entre las recetas más sabrosas de otoño, este guiso de lentejas incluye panceta, carnes, chorizo colorado, papa, zapallo y cebolla, junto con condimentos que aportan un toque picante y delicioso.