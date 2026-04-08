4 recetas saludables con garbanzos cocidos: ideales para sumar a la dieta y bajar de peso fácil

Incorporar recetas con garbanzo es una gran opción para mejorar tu alimentación y seguir una dieta saludable para bajar de peso. Este ingrediente aporta fibra y proteínas, ayudando a generar saciedad y evitar excesos.
Entre las mejores recetas se destacan el hummus, el escabeche de garbanzo y el pan de garbanzo. Son opciones prácticas, nutritivas y perfectas para incluir en una dieta equilibrada orientada a bajar de peso.
También podés sumar garbanzos crujientes al horno, una alternativa ideal para reemplazar snacks. El garbanzo es clave en cualquier dieta para bajar de peso, ya que aporta energía y ayuda a controlar el apetito.
1. Recetas: Hummus de garbanzos cremoso y fácil
Ingredientes:
- 4000 g de garbanzos cocidos
- 70 ml. de aceite de oliva virgen extra
- 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
- 50 ml. de agua
- 1 diente de ajo
- 5 g de sal
- 30 g de jugo de limón
- 5 g de comino
- 100 g de yogur natural (opcional)
Procedimiento:
- Primero, lava los garbanzos para retirar el líquido. Escurre y tritura en una procesadora. Después, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
- A continuación, tritura hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
- Si el hummus casero queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
2. Receta de garbanzos en escabeche
Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos cocidos
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 6 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1/4 l de vino blanco
- 1/4 l de aceite de oliva
- 1/4 l de vinagre de manzana
- 2 hojas de laurel
- sal y pimienta negra en grano
- 2 huevos
Procedimiento:
- Primero, lava los garbanzos para eliminar el líquido conservante. Déjalos escurrir.
- En una sartén amplia, coloca un chorrito de aceite y pocha todas las verduras peladas y cortadas en juliana y los ajos en láminas a fuego lento. Agrega el laurel y la pimienta.
- A continuación, cuando las verduras se ablanden, agrega el aceite, el vino y el vinagre y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocinar por 10 minutos sin tapar.
- Mientras tanto, cocina los huevos en agua con sal por 10 minutos.
- Luego, cocina los garbanzos bien escurridos y déjalos por 10 minutos.
- Saca los garbanzos, escúrrelos y mezcla en un bowl con las verduras. Pica los huevos duros, corrige con sal y decora con ramas de tomillo. Deja enfriar antes de servir.
3. Pan de garbanzos en la licuadora: la receta fácil
Ingredientes:
- 300 g de garbanzos cocidos
- 4 huevos
- 2 cdas. de orégano
- 5 cdas. de aceite de girasol
- 4 cdas. de harina integral con levadura para panes
- 1 cda. de polvo de hornear
Procedimiento:
- Primero, pon a remojar los garbanzos durante toda la noche. Enjuaga y vuelve a colocarles en agua limpia. Hierve hasta que estén blandos. Otra opción es usar garbanzos de lata, que ya vienen cocidos.
- En el vaso de la licuadora, procesa los garbanzos cocidos junto con los huevos, orégano y aceite. Se debe formar una pasta cremosa y homogénea.
- Lleva la preparación a un bowl y agrega el polvo de hornear junto con la harina integral. Mezcla bien hasta unificar los ingredientes y que quede una masa lisa.
- Para terminar, lleva el pan de garbanzos a una budinera aceitada y enharinada y cocina en el horno precalentado a 180 °C hasta que se dore en la superficie y al introducir un palillo, este salga limpio.
4. Cómo preparar Garbanzos crujientes: el snack saludable
Ingredientes:
- 1 lata (250 g) de garbanzos cocidos
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cdta. de pimentón
- 1 cdta. de pimentón ahumado
- 1/2 cdta. de comino
- 1 cdta. de ajo en polvo
- 1/2 cdta. de sal
Procedimiento:
- Primero, precalienta el horno y coloca los garbanzos escurridos en un plato llano.
- A continuación, agrega el jugo de limón, pimentón, pimentón ahumado, comino, ajo en polvo y sal.
- Revuelve bien hasta que todos los garbanzos queden cubiertos uniformemente con las especias.
- Forra una bandeja para hornear con papel manteca y distribuye los garbanzos en una sola capa, evitando que se amontonen.
- Hornea durante 25 minutos, revolviendo a mitad de cocción para asegurar que se doren de manera uniforme, hasta que estén crujientes y dorados.
- Para terminar, retira los garbanzos crujientes del horno y deja que se enfríen un poco. Sirve como snack o como acompañante de ensaladas y sopas.