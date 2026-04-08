4 recetas saludables con garbanzos cocidos: ideales para sumar a la dieta y bajar de peso fácil

Entre las mejores recetas se destacan el hummus, el escabeche de garbanzo y el pan de garbanzo. Son opciones prácticas, nutritivas y perfectas para incluir en una dieta equilibrada orientada a bajar de peso.

También podés sumar garbanzos crujientes al horno, una alternativa ideal para reemplazar snacks. El garbanzo es clave en cualquier dieta para bajar de peso, ya que aporta energía y ayuda a controlar el apetito.