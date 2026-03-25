Receta de Bolitas de fraile: con 8 ingredientes y rellenas de ¿dulce de leche o crema pastelera?

Aunque suelen compararse con otras preparaciones, como los profiteroles, lo cierto es que son recetas diferentes. Mientras estos últimos se elaboran con pasta choux y se rellenan con crema pastelera, las bolas de fraile tienen una masa leudada, más esponjosa, y su receta más popular en Argentina lleva dulce de leche.

También conocidas como berlinesas o suspiros de monja, esta receta tradicional se prepara con ingredientes simples como harina, leche, azúcar, manteca, huevo y levadura. Se puede saborizar con vainilla o ralladura de limón y, aunque el dulce de leche es el relleno estrella, la crema pastelera es una alternativa igual de tentadora para variar el sabor.