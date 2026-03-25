Con la llegada del otoño, las recetas dulces y golosas vuelven a ganar protagonismo en la cocina, y las bolas de fraile son una opción ideal para acompañar una tarde fresca. De origen europeo, esta delicia de masa frita se disfruta en distintas versiones, ya sea con relleno de dulce de leche o crema pastelera.
Receta de Bolitas de fraile: con 8 ingredientes y rellenas de ¿dulce de leche o crema pastelera?
Es una de las recetas de otoño más tentadoras: bolas de fraile caseras, esponjosas y rellenas con dulce de leche o crema pastelera
Aunque suelen compararse con otras preparaciones, como los profiteroles, lo cierto es que son recetas diferentes. Mientras estos últimos se elaboran con pasta choux y se rellenan con crema pastelera, las bolas de fraile tienen una masa leudada, más esponjosa, y su receta más popular en Argentina lleva dulce de leche.
También conocidas como berlinesas o suspiros de monja, esta receta tradicional se prepara con ingredientes simples como harina, leche, azúcar, manteca, huevo y levadura. Se puede saborizar con vainilla o ralladura de limón y, aunque el dulce de leche es el relleno estrella, la crema pastelera es una alternativa igual de tentadora para variar el sabor.
Receta para preparar Bolitas de fraile
Ingredientes:
- 250 g de harina 0000
- 70 cc de leche
- 50 g de azúcar
- 1 huevo
- 5 g de levadura seca
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 30 g de manteca
- 1 cdta. de sal
- Dulce de leche, a gusto
También puedes rellenarlas con crema pastelera. Te dejamos la receta de Diario Uno acá.
Cómo hacer la receta de las Bolitas de fraile, paso a paso
- Primero, une la harina con el azúcar y la sal. Agrega la levadura e incorpora de a poco.
- A continuación, suma la leche con el huevo y la esencia de vainilla. Amasa un poco hasta formar un bollo y agrega la manteca blanda.
- Amasa durante 7 minutos hasta obtener una masa lisa y deja reposar por 30 minutos (no hace falta que duplique su volumen).
- Pasado ese tiempo, corta porciones de 30 gramos y forma pelotitas. Deja leudar hasta que dupliquen su tamaño, durante 1 hora, en una placa enmantecada o sobre papel manteca.
- Luego, cocina las bolas de fraile en abundante aceite a 170°C durante 5 minutos de cada lado para que se cocinen parejas y no queden crudas por dentro.
- Para finalizar, reboza con azúcar y, si quieres, corta con una tijera y rellena las bolas de fraile con dulce de leche.