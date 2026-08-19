Receta de Bastones de polenta: son fáciles, crocantes y económicos

Para preparar esta propuesta, solo hay que cocinar la polenta hasta obtener una mezcla firme y dejarla enfriar para que tome consistencia. Luego se corta en bastones y se cocina hasta que queden dorados y crocantes por fuera, pero tiernos por dentro.

Una de las ventajas de esta receta es que permite aprovechar ingredientes disponibles en casa y adaptarla según los gustos de cada familia. Los bastones pueden rellenarse con queso o acompañarse con salsa de tomate, crema, pesto o el aderezo que más guste.