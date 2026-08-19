Receta de Bastones de polenta: son fáciles, crocantes y económicos

Los bastones de polenta son una de las recetas fáciles, económicas y rendidoras que permiten transformar un ingrediente clásico en una preparación diferente. Son ideales para el almuerzo, la cena o como acompañamiento, y se pueden disfrutar solos, con queso o junto a una salsa casera.
Para preparar esta propuesta, solo hay que cocinar la polenta hasta obtener una mezcla firme y dejarla enfriar para que tome consistencia. Luego se corta en bastones y se cocina hasta que queden dorados y crocantes por fuera, pero tiernos por dentro.
Una de las ventajas de esta receta es que permite aprovechar ingredientes disponibles en casa y adaptarla según los gustos de cada familia. Los bastones pueden rellenarse con queso o acompañarse con salsa de tomate, crema, pesto o el aderezo que más guste.
Si buscas recetas económicas y prácticas, estos bastones de polenta son una excelente alternativa para salir de la rutina y disfrutar un plato casero.
Receta para hacer bastones de polenta
Ingredientes:
- 2 cebollas chicas
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 1 cubo de caldo de verduras
- 450 cc. de agua
- 200 gramos de polenta
- 1 pizca de sal y de pimienta
- 1 cda. de manteca
- 2 cdas. de aceite
Cómo preparar Bastones de polenta: el paso a paso
- Primero, coloca una sartén a fuego medio con un poco de manteca o aceite. Cuando esté caliente, añade la cebolla picada junto con el ajo para que se doren bien y separalos.
- Deja enfriar la preparación y, por otro lado, pon a calentar una olla con agua y el caldo. Cuando el agua esté caliente, agrega la polenta en forma de lluvia. Cuando esté lista, colócala en una sartén con manteca y la cebolla rehogada.
- Luego, coloca la polenta en una asadera aceitada y llévala a la heladera por dos horas. Una vez endurecida, corta porciones en forma de barritas y fríelas en una sartén con aceite.
¡Listo! Ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar la exquisita receta de bastones de polenta. Si quieres, puedes acompañarlos de la salsa que más te guste y disfrutarlos como snacks o en una comida.
En pocas palabras
- Bastones de polenta: Receta fácil, económica y versátil para transformar un clásico.
- Preparación sencilla: Cocinar la polenta hasta que esté firme, enfriar, cortar en bastones y dorar.
- Versatilidad: Se pueden rellenar con queso o acompañar con diversas salsas, adaptándose a gustos.