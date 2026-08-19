Receta de budín húmedo de coco con ingredientes tradicionales y un fácil paso a paso

A diferencia de un budín tradicional que suele salir un poco seco, lo mejor que tiene esta receta es que contiene un par de secretos que garantizan una consistencia húmeda, esponjosa y que se deshace en la boca.

Otro punto alto que tiene la receta, es que su preparación no requiere técnicas complejas de pastelería ni ingredientes difíciles de conseguir. Ni hablar del paso a paso, que termina siendo bastante entretenido.