Receta de budín húmedo de coco con ingredientes tradicionales y un fácil paso a paso

Para el desayuno o la mediatarde, o a cualquier hora del día para acompañar un buen mate, no hay nada mejor que encender el horno y preparar algo rico. Y una idea que no falla y es la debilidad de los amantes de las cosas dulces, es la receta de budín húmedo de coco.
A diferencia de un budín tradicional que suele salir un poco seco, lo mejor que tiene esta receta es que contiene un par de secretos que garantizan una consistencia húmeda, esponjosa y que se deshace en la boca.
Otro punto alto que tiene la receta, es que su preparación no requiere técnicas complejas de pastelería ni ingredientes difíciles de conseguir. Ni hablar del paso a paso, que termina siendo bastante entretenido.
Para comenzar con el paso a paso de la receta, hay que reunir estos ingredientes:
Receta de budín húmedo de coco, ingredientes
- 3 huevos a temperatura ambiente.
- 150 gr de azúcar (una taza y media aproximadamente).
- 100 ml de aceite (girasol o maíz).
- 150 ml de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 200 gr de harina leudante (si usás harina 0000, agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear).
- 100 gr de coco rallado (y un poquito más para decorar).
Receta de budín húmedo de coco, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C (horno medio). Enmantecar y enharinar un molde para budín.
- En un bol amplio, colocar los huevos junto con el azúcar. Batir con ganas (con batidor de alambre o eléctrico) hasta que la mezcla espume y cambie a un color más pálido.
- Sin dejar de batir, incorporar el aceite en forma de hilo, la leche y la esencia de vainilla.
- Agregar el coco rallado y mezclá bien. Luego, sumar la harina leudante tamizada. A partir de acá, usar una espátula y mezclar con movimientos suaves y envolventes, solo hasta que no queden grumos.
- Volcar la preparación en el molde y llevar al horno por unos 40 a 45 minutos. Para saber si está listo, introducir un palillo o cuchillo en el centro; si sale limpio, ya es hora de sacarlo.
El baño de humedad en la receta
- Mientras el budín está en sus últimos minutos de cocción, poner en una ollita el agua, el azúcar y una cucharada de coco para el almíbar. Llevar al fuego hasta que hierva por dos minutos y el azúcar se disuelva por completo.
- Apenas saques el budín del horno y mientras siga bien caliente, pinchar un poquito por arriba con un escarbadientes y volcar el almíbar tibio. La masa va a absorber todo ese líquido, potenciando el sabor a coco y sellando una humedad increíble que le va a durar por días.
En pocas palabras
- Budín húmedo de coco: Receta fácil con ingredientes caseros ideal para la merienda.
- Preparación sencilla: Combina huevo, azúcar, aceite, leche y coco rallado, horneando por 40-45 minutos.
- Secreto de humedad: Se logra con un almíbar de agua, azúcar y coco aplicado al budín caliente.
Resumen generado por Thinkindot AI