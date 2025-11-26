Manzanas caramelizadas estilo fondant: la receta de postre más fácil y delicios con 5 ingredientes

Las recetas clásicas siempre tienen espacio para reinventarse, y un buen ejemplo son las queridas papas fundidas. Esta preparación francesa inspiró una versión diferente que se aleja del salado para acercarse a un postre irresistible: unas manzanas caramelizadas que se deshacen en la boca y sorprenden con su textura suave y su aroma intenso.
La técnica, usada originalmente para papas, también se ha aplicado a muchas verduras. Pero en estas recetas es fácil preguntarse por qué no aprovechar directamente la fruta que mejor se presta para lograr un interior tierno y un exterior dorado: las manzanas caramelizadas son perfectas para transformar un plato sencillo en un postre elegante.
En esta receta de manzanas fundidas, la propuesta es convertir la técnica en un postre dulce y reconfortante. En lugar de caldo, las manzanas se cocinan lentamente en sidra de manzana fresca, lo que potencia su sabor natural y crea un almíbar delicioso que combina de maravilla con helado de vainilla.
Consejos para preparar manzanas fundidas caramelizadas
- Elige la manzana adecuada: es recomendable usar manzanas firmes y crujientes, como golden, deliciosa o granny smith. Estas mantienen su forma una vez estofadas en lugar de deshacerse.
- Usa sidra de manzana: la sidra de manzana fresca le da un sabor extra a esta receta, pero puedes sustituirla por jugo de manzana 100% natural si no tienes.
- Cambia la canela: puedes sustituir la canela por especias para pastel de manzana o de calabaza para darle un toque más intenso.
Recetas: manzanas fundidas caramelizadas
Ingredientes:
- 4 manzanas firmes
- 1/2 taza de sidra de manzana
- 1/2 cdta. de canela en polvo (opcional)
- 1/4 cdta. de sal gruesa
- 1/2 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
- 6 cdas. de manteca sin sal
- 1/2 taza de azúcar morena
- Helado de vainilla (opcional)
Cómo preparar manzanas caramelizadas, la receta paso a paso
- Primero, pela las manzanas córtalas en rodajas finas y quítales las semillas.
- A continuación, en una taza, bate la sidra, la canela, la sal y la esencia de vainilla.
- Derrite tres cucharadas de manteca en una sartén antiadherente a fuego medio y coloca las rodajas de manzana en el centro. Cocina hasta que queden doradas, por 6 minutos.
- Voltea las manzanas y añade a la sartén la mezcla de sidra. Espolvorea el azúcar moreno, tapa y cocina hasta que queden tiernas, de 5 a 7 minutos.
- Lleva las manzanas a un plato y continúa cocinado la salsa en la sartén hasta que espese. Retira del fuego y agrega 3 cucharadas de manteca, removiendo para que la salsa quede brillante.
- Regresa las manzanas y el jugo acumulado a la sartén y voltéalas para que se cubran de caramelo, terminando con la parte dorada hacia arriba. Sírvelas con helado de vainilla.
Cómo conservar las manzanas caramelizadas
Las manzanas caramelizadas se pueden guardar en un recipiente hermético en la heladera, por hasta tres días. Cuando quieras disfrutarlas, caliéntalas en el horno o en el microondas hasta que estén bien calientes.