Manzanas caramelizadas estilo fondant: la receta de postre más fácil y delicios con 5 ingredientes

La técnica, usada originalmente para papas, también se ha aplicado a muchas verduras. Pero en estas recetas es fácil preguntarse por qué no aprovechar directamente la fruta que mejor se presta para lograr un interior tierno y un exterior dorado: las manzanas caramelizadas son perfectas para transformar un plato sencillo en un postre elegante.

En esta receta de manzanas fundidas, la propuesta es convertir la técnica en un postre dulce y reconfortante. En lugar de caldo, las manzanas se cocinan lentamente en sidra de manzana fresca, lo que potencia su sabor natural y crea un almíbar delicioso que combina de maravilla con helado de vainilla.