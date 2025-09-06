Malfattis de ricota y espinaca en 1 minuto: la receta casera de las pastas "mal hechas" con 7 ingredientes

receta malfattis ricota (1).jpg Los malfattis de ricota y espinaca son la receta perfecta si no sabes cocinar pastas caseras.

Recetas: Malfattis de ricota y espinaca clásicos

Los malfattis tradicionales son de ricota y espinaca. Te comparto una receta sencilla de Paulina Cocina que queda perfecta. Bueno, no esperes que estas pastas "mal hechas" se parezcan a los ñoquis en prolijidad, pero me refieron a que no se desarman y son riquísimos.

¿Qué necesitas para preparar malfattis de ricota y espinaca?

Ingredientes:

35 gr. de ricota

1 atado de espinacas (sí, puede ser acelga)

1 huevo

1/2 taza de harina

1/2 taza de queso rallado parmesano

1/2 cdita. de nuez moscada

Sal y pimienta

MALFATTIS.jpg Los malfattis de ricota y espinaca se preparan con pocos ingredientes y se cocinan a la olla en solo 1 minuto.

Cómo preparar malfattis de espinaca: la receta de las pastas "mal hechas"

Primero, lava la espinaca y colócala en una olla vacía. Lleva a fuego bajo por 7 minutos con la olla tapada y una vez cocida escurre bien. Píala y reserva. A continuación, coloca la ricota en un bowl. Si está húmeda, sécala con papel absorbente. A eso suma el huevo, queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Une bien. A la preparación anterior, agrega la espinaca picada. Une bien nuevamente y agrega la harina. Con las manos enharinadas, forma bolitas de 2 centímetros y todas iguales para que se cocinen parejo. Por último, cocina los malfattis en una olla con abundante agua hirviendo y un poco de sal, por un minuto aproximadamente.

MALFATTIS 2.jpg Los malfattis de ricota y espinaca pueden acompañarse de cualquier salsa, pero la rosa es una opción exquisita.

Los malfattis de ricota y espinaca son un tipo de pastas que combina con cualquier guarnición. Puedes acompañarlos con salsa de tomate, con salsa de queso, salsa blanca, salsa rosa o salsa de verdeo.

Otra idea es colocar un poco de salsa en el fondo de una fuente de horno y acomodar los malfattis encima. Luego, sumar más salsa, queso rallado y pan rallado para que quede crocante. Cocina en el horno unos minutos y listo.