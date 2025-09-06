Inicio Recetas Pastas
Malfattis de ricota y espinaca en 1 minuto: la receta casera de las pastas "mal hechas" con 7 ingredientes

Se las llama pastas "mal hechas" por su forma desprolija y por ser una de las recetas más sencillas. ¡Pero tienen un gran sabor!

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Los malfattis de ricota y espinaca son riquísimos y fáciles de hacer. Foto: gentileza novivedeensalada.

A la hora de pensar en pastas caseras, me suelo abrumar. El solo hecho de pensar en una mesada pegoteada con masa, una olla con agua hirviendo por otro lado y una salsa que comienza a explotar en los azulejos porque no me dan las manos, me rindo. Afortunadamente, encontré una de las mejores recetas para comer rápido y rico: malfattis de ricota y espinaca.

Pastas "mal hechas", les dicen. Esto es porque los malfattis pueden tener diversidad de formas y tamaños, no se amasan y siempre salen bien (siempre, ¿leíste?). La receta tradicional es de ricota y espinaca, pero pueden ser de calabaza, por ejemplo.

Los malfattis son la primera receta de pastas que aprendí a hacer (eso sí, después de haber fracasado haciendo ñoquis). Lo cierto es que vas a quedar bien con todos si preparas esta comida, que consiste en pelotas de masa saborizada con ingredientes como ricota y espinaca, nuez moscada y queso rallado. Se hierven en 1 minuto.

receta malfattis ricota (1).jpg
Los malfattis de ricota y espinaca son la receta perfecta si no sabes cocinar pastas caseras.

Recetas: Malfattis de ricota y espinaca clásicos

Los malfattis tradicionales son de ricota y espinaca. Te comparto una receta sencilla de Paulina Cocina que queda perfecta. Bueno, no esperes que estas pastas "mal hechas" se parezcan a los ñoquis en prolijidad, pero me refieron a que no se desarman y son riquísimos.

¿Qué necesitas para preparar malfattis de ricota y espinaca?

Ingredientes:

  • 35 gr. de ricota
  • 1 atado de espinacas (sí, puede ser acelga)
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de harina
  • 1/2 taza de queso rallado parmesano
  • 1/2 cdita. de nuez moscada
  • Sal y pimienta
MALFATTIS.jpg
Los malfattis de ricota y espinaca se preparan con pocos ingredientes y se cocinan a la olla en solo 1 minuto.

Cómo preparar malfattis de espinaca: la receta de las pastas "mal hechas"

  1. Primero, lava la espinaca y colócala en una olla vacía. Lleva a fuego bajo por 7 minutos con la olla tapada y una vez cocida escurre bien. Píala y reserva.
  2. A continuación, coloca la ricota en un bowl. Si está húmeda, sécala con papel absorbente. A eso suma el huevo, queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Une bien. A la preparación anterior, agrega la espinaca picada. Une bien nuevamente y agrega la harina.
  3. Con las manos enharinadas, forma bolitas de 2 centímetros y todas iguales para que se cocinen parejo.
  4. Por último, cocina los malfattis en una olla con abundante agua hirviendo y un poco de sal, por un minuto aproximadamente.
MALFATTIS 2.jpg
Los malfattis de ricota y espinaca pueden acompañarse de cualquier salsa, pero la rosa es una opción exquisita.

Los malfattis de ricota y espinaca son un tipo de pastas que combina con cualquier guarnición. Puedes acompañarlos con salsa de tomate, con salsa de queso, salsa blanca, salsa rosa o salsa de verdeo.

Otra idea es colocar un poco de salsa en el fondo de una fuente de horno y acomodar los malfattis encima. Luego, sumar más salsa, queso rallado y pan rallado para que quede crocante. Cocina en el horno unos minutos y listo.

