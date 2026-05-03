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Cómo preparar Salsa alfredo: la receta cremosa de queso parmesano con 4 ingredienes y en 7 minutos

Con ingredientes simples y queso parmesano, la salsa Alfredo es una de las recetas más versátiles para acompañar todo tipo de pastas

Por UNO
Tallarines con salsa Alfredo.

Tallarines con salsa Alfredo.

La salsa Alfredo es una de las recetas clásicas de la cocina italiana, ideal para quienes buscan una guarnición cremosa, intensa y fácil de preparar para acompañar las pastas. Se elabora con ingredientes simples como manteca, crema de leche y queso parmesano.

Con el tiempo, la salsa Alfredo fue adaptándose y hoy existen variantes que incorporan un roux de harina y manteca, que da como resultado una receta más espesa y envolvente con el inconfundible sabor del queso parmesano.

Versátil y fácil de preparar, esta salsa puede realzarse con especias o hierbas. Es una opción clásica con queso parmesano que puede transformar cualquier plato de pastas en una experiencia deliciosa.

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Recetas: cómo preparar la salsa Alfredo para acompañar pastas

Ingredientes:

  • 1/4 taza de manteca
  • 1 taza de crema de leche
  • 1 diente de ajo machacado
  • 1 1/2 taza de queso parmesano rallado
  • 1/4 taza de perejil fresco

Procedimiento:

  1. Primero, derrite la manteca en una olla mediana a fuego medio-bajo. Luego, agrega la crema de leche y cocina a fuego lento durante 5 minutos.
  2. A continuación, agrega el ajo machacado y el queso parmesano rallado y mezcla con una cuchara, haciendo movimientos rápidos.
  3. Para finalizar, agrega el perejil picado, retira del fuego y sirve la salsa Alfredo sobre las pastas cocidas de tu preferencia.
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Trucos para lograr una salsa Alfredo cremosa

  • Puedes reemplazar el queso parmesano por gruyere o fontina, que se derriten mejor.
  • La pimienta y las hierbas frescas saborizan aún más la salsa Alfredo.
  • Puedes preparar las pastas con la salsa en una fuente y llevar al horno para gratinar.
  • La salsa Alfredo queda riquísima con zucchinis, espinacas o espárragos cocidos.

La salsa Alfredo es una opción cremosa y versátil para acompañar pastas, carnes, pollo o mariscos. Ideal con fettuccini, también se adapta a distintos tipos de fideos.

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