Cómo preparar Salsa alfredo: la receta cremosa de queso parmesano con 4 ingredienes y en 7 minutos

Con el tiempo, la salsa Alfredo fue adaptándose y hoy existen variantes que incorporan un roux de harina y manteca, que da como resultado una receta más espesa y envolvente con el inconfundible sabor del queso parmesano.

Versátil y fácil de preparar, esta salsa puede realzarse con especias o hierbas. Es una opción clásica con queso parmesano que puede transformar cualquier plato de pastas en una experiencia deliciosa.