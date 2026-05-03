Cómo preparar Salsa alfredo: la receta cremosa de queso parmesano con 4 ingredienes y en 7 minutos

La salsa Alfredo es una de las recetas clásicas de la cocina italiana, ideal para quienes buscan una guarnición cremosa, intensa y fácil de preparar para acompañar las pastas. Se elabora con ingredientes simples como manteca, crema de leche y queso parmesano.
Con el tiempo, la salsa Alfredo fue adaptándose y hoy existen variantes que incorporan un roux de harina y manteca, que da como resultado una receta más espesa y envolvente con el inconfundible sabor del queso parmesano.
Versátil y fácil de preparar, esta salsa puede realzarse con especias o hierbas. Es una opción clásica con queso parmesano que puede transformar cualquier plato de pastas en una experiencia deliciosa.
Recetas: cómo preparar la salsa Alfredo para acompañar pastas
Ingredientes:
- 1/4 taza de manteca
- 1 taza de crema de leche
- 1 diente de ajo machacado
- 1 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1/4 taza de perejil fresco
Procedimiento:
- Primero, derrite la manteca en una olla mediana a fuego medio-bajo. Luego, agrega la crema de leche y cocina a fuego lento durante 5 minutos.
- A continuación, agrega el ajo machacado y el queso parmesano rallado y mezcla con una cuchara, haciendo movimientos rápidos.
- Para finalizar, agrega el perejil picado, retira del fuego y sirve la salsa Alfredo sobre las pastas cocidas de tu preferencia.
Trucos para lograr una salsa Alfredo cremosa
- Puedes reemplazar el queso parmesano por gruyere o fontina, que se derriten mejor.
- La pimienta y las hierbas frescas saborizan aún más la salsa Alfredo.
- Puedes preparar las pastas con la salsa en una fuente y llevar al horno para gratinar.
- La salsa Alfredo queda riquísima con zucchinis, espinacas o espárragos cocidos.
La salsa Alfredo es una opción cremosa y versátil para acompañar pastas, carnes, pollo o mariscos. Ideal con fettuccini, también se adapta a distintos tipos de fideos.