Galletas de avena y manzana: la receta crujiente y sabrosa con 7 ingredientes y en 12 minutos

galletas de manzana (1).jpg
Las galletas de avena y manzana tienen una receta sencilla, llevan pocos ingredientes y se hornean en minutos.
Recetas: galletas de avena y manzana crujientes y sabrosas
Las galletas de avena y manzana son una opción de merienda saludable, ya que no llevan harina ni azúcar. Además, aportan fibra, proteínas, vitaminas y minerales.
Te dejamos una receta facilísima compartida por el sitio Gourmet, que lleva ingredientes sencillos y se prepara en muy pocos minutos. ¿Qué necesitas para elaborar galletas de avena y manzana?
Ingredientes:
- 1 manzana verde (puede ser roja)
- Jugo de 1/2 limón
- 1 taza de avena
- 1/3 taza de harina de avena (se puede hacer moliendo los copos)
- 1 cdita. de canela (opcional)
- 1/3 taza de azúcar o edulcorante (3 sobres)
- 1 clara de huevo
- 1 cda. de aceite de coco (o cualquiera que sea neutro)
plato de galletas de avena y manzana
Las galletas de avena y manzana se hornean en solo 12 minutos y son una opciòn sin harina ni azúcar. Foto: iStock.
Cómo preparar la receta de galletas de avena y manzana, paso a paso
Antes de comenzar con la receta, es importante encender el horno a 180ºC para mantenerlo precalentado antes de meter las galletas al horno. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, lava, pela y ralla la manzana en la parte más gruesa del rallador. Llévala a un bowl y rocía unas gotas de limón, que evitará que la fruta se oxide-
- A continuación, agrega el resto de los ingredientes al bowl con la manzana y forma una masa. Debe quedar blanda.
- En una bandeja de horno con papel manteca, distribuye porciones de la masa con ayuda de una cuchara.
- Para terminar, cocina las galletas en el horno durante 12 minutos. Deja enfriar antes de desmoldar.
- Opcional: si quieres, puedes bañar las galletas de avena y manzana con miel o chocolate amargo derretido.
plato de galletas de avena y manzana (1)
Las galletas de avena y manzana aportan fibra, proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Foto: gnetileza splenda
Beneficios de comer galletas de avena y manzana
De acuerdo a un artículo del sitio Gourmet, la avena es una fuente de fibra que ayuda a reducir los niveles de colesterol, controla los niveles de glucosa, aporta vitaminas y minerales como magnesio, cobre, hierro, zinc y vitamina B1. Además aumenta la sensación de saciedad.
Mientras tanto, la manzana aporta antioxidantes que benefician la salud digestiva, fortalecen el sistema inmunitario, mejoran la función cerebral y protegen contra enfermedades crónicas.
Por su parte, el huevo presente en esta receta es uno de los alimentos más completos, nutricionalmente hablando. Tiene proteínas de alta calidad, vitaminas, hierro, zinc y selenio, colina y antioxidantes.