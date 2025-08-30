Galletas de avena y manzana: la receta crujiente y sabrosa con 7 ingredientes y en 12 minutos

galletas de manzana (1).jpg Las galletas de avena y manzana tienen una receta sencilla, llevan pocos ingredientes y se hornean en minutos.

Recetas: galletas de avena y manzana crujientes y sabrosas

Las galletas de avena y manzana son una opción de merienda saludable, ya que no llevan harina ni azúcar. Además, aportan fibra, proteínas, vitaminas y minerales.

Te dejamos una receta facilísima compartida por el sitio Gourmet, que lleva ingredientes sencillos y se prepara en muy pocos minutos. ¿Qué necesitas para elaborar galletas de avena y manzana?

Ingredientes:

1 manzana verde (puede ser roja)

Jugo de 1/2 limón

1 taza de avena

1/3 taza de harina de avena (se puede hacer moliendo los copos)

1 cdita. de canela (opcional)

1/3 taza de azúcar o edulcorante (3 sobres)

1 clara de huevo

1 cda. de aceite de coco (o cualquiera que sea neutro)

plato de galletas de avena y manzana Las galletas de avena y manzana se hornean en solo 12 minutos y son una opciòn sin harina ni azúcar. Foto: iStock.

Cómo preparar la receta de galletas de avena y manzana, paso a paso

Antes de comenzar con la receta, es importante encender el horno a 180ºC para mantenerlo precalentado antes de meter las galletas al horno. Ahora sí, sigue los pasos:

Primero, lava, pela y ralla la manzana en la parte más gruesa del rallador. Llévala a un bowl y rocía unas gotas de limón, que evitará que la fruta se oxide- A continuación, agrega el resto de los ingredientes al bowl con la manzana y forma una masa. Debe quedar blanda. En una bandeja de horno con papel manteca, distribuye porciones de la masa con ayuda de una cuchara. Para terminar, cocina las galletas en el horno durante 12 minutos. Deja enfriar antes de desmoldar. Opcional: si quieres, puedes bañar las galletas de avena y manzana con miel o chocolate amargo derretido.

plato de galletas de avena y manzana (1) Las galletas de avena y manzana aportan fibra, proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Foto: gnetileza splenda

Beneficios de comer galletas de avena y manzana

De acuerdo a un artículo del sitio Gourmet, la avena es una fuente de fibra que ayuda a reducir los niveles de colesterol, controla los niveles de glucosa, aporta vitaminas y minerales como magnesio, cobre, hierro, zinc y vitamina B1. Además aumenta la sensación de saciedad.

Mientras tanto, la manzana aporta antioxidantes que benefician la salud digestiva, fortalecen el sistema inmunitario, mejoran la función cerebral y protegen contra enfermedades crónicas.

Por su parte, el huevo presente en esta receta es uno de los alimentos más completos, nutricionalmente hablando. Tiene proteínas de alta calidad, vitaminas, hierro, zinc y selenio, colina y antioxidantes.