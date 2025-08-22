Cómo preparar Galletas caseras con aceite: la receta más barata, sin manteca y con 6 ingredientes

La manteca es una de las más utilizadas por su sabor y su facilidad de crecimiento durante el horneado. Sin embargo, el aceite es un ingrediente más sano y más económico con el que se puede lograr el mismo efecto.

Se ha comprobado que el aceite de oliva es el más saludable, pero su sabor puede resultar invasivo. Afortunadamente, hay un montón de opciones: entre las más comunes, el aceite de girasol o de maíz. Pero también está el de coco, por ejemplo.

¿Qué necesitas para elaborar galletas caseras con aceite? Te dejamos la receta riquísima compartida por Paulina Cocina.

galletas-de-limon.jpg Las galletas caseras, como todo tipo de receta dulce, necesita grasa para lograr una masa suave y una cocción pareja.

Ingredientes:

1 huevo

2 tazas de harina leudante (o harina común y polvo de hornear)

1/2 taza de azúcar (o su equivalente en edulcorante)

1/4 taza de aceite neutro (maíz, girasol o coco)

1 limón (puede ser naranja)

Esencia de vainilla

Cómo elaborar galletas caseras con aceite, sin manteca y en minutos: la receta paso a paso

Primero, en un recipiente, coloca el huevo junto con el azúcar y bate un poco. Si quieres, puedes reemplazarla por un endulzante como stevia o miel. A continuación, agrega el aceite seleccionado, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. También suma el jugo de medio limón y bate nuevamente. Luego, comienza a incorporar la harina tamizada con la ayuda de una espátula. Si la masa queda demasiado espesa, puedes añadir una cucharada de agua. Si está muy blanca, suma harina. Amasa un poco con las manos hasta formar un bollo y envuélvelo en papel film o colócalo dentro de una bolsita. Lleva a la heladera por 1 hora o hasta que se enfríe (puedes dejarla por menos tiempo, la idea es que no esté tan pegajosa para poder manipularla). Pasado ese tiempo, espolvorea un poco de harina sobre la mesada y estira la masa de las galletas lo más finita posible. Para terminar, corta las galletas de la forma que más te guste y ve acomodándolas sobre una placa aceitada y enharinada. Cocina en el horno precalentado por 15 minutos.

galletas de limon (1).jpg Las galletas caseras de limón se pueden decorar con glaseado de limón, crumble de coco o ralladura.

Receta del glaseado de limón para galletas caseras

Ingredientes:

250 gramos de azúcar

1 clara de huevo

1 cucharada de jugo de limón

Procedimiento:

En una procesadora o en un recipiente, coloca el azúcar y tritura hasta que quede hecha polvo. Si quieres, usa azúcar impalpable directamente. Agrega una cuchara de jugo de limón y la clara de huevo. Bate durante 10 segundos a velocidad media con la batidora o con varillas a mano hasta que quede una mezcla homogénea y el azúcar se deshaga. No debe quedar ningún resto de yema de huevo.

Ya tienes listo el glaseado de limón para bañar las galletas caseras. Lo puedes hacer con una espátula y volcar en forma de hilo. Deja secar antes de servir.