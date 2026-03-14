Cómo hacer Fideos caseros al puro huevo: la receta fácil con 4 ingredientes y el clásico tuco de la abuela

Para prepararlos no hace falta mucho: harina, huevos, un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal. Con esos ingredientes se forma una masa firme que después se estira y se corta en tiras para obtener fideos frescos con un sabor único. Al ser pasta casera, se cocinan en pocos minutos.

A la hora de acompañarlos, la guarnición clásica que nunca falla es el tuco de la abuela. La salsa de tomate, cocinada con tiempo y paciencia, potencia el sabor de los fideos y el plato se completa con una buena cantidad de queso rallado.