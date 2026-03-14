Los fideos caseros al puro huevo son una de las recetas de toda la vida que nunca pasan de moda. Se reconocen fácilmente por su color amarillo intenso, que le dan las yemas, y por esa textura suave que los hace tan distintos a la pasta seca.
Cómo hacer Fideos caseros al puro huevo: la receta fácil con 4 ingredientes y el clásico tuco de la abuela
Te dejamos las recetas de fideos caseros al puro huevo y del tuco clásico de la abuela. Se trata de una comida casera y rendidora para disfrutar en familia
Para prepararlos no hace falta mucho: harina, huevos, un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal. Con esos ingredientes se forma una masa firme que después se estira y se corta en tiras para obtener fideos frescos con un sabor único. Al ser pasta casera, se cocinan en pocos minutos.
A la hora de acompañarlos, la guarnición clásica que nunca falla es el tuco de la abuela. La salsa de tomate, cocinada con tiempo y paciencia, potencia el sabor de los fideos y el plato se completa con una buena cantidad de queso rallado.
Recetas: cómo preparar tuco sabroso para fideos caseros
Ingredientes:
- 2 cebollas
- 1 zanahoria
- 3 dientes de ajo
- 1 morrón rojo
- Pimienta
- 1/2 vaso de vino blanco
- 1 litro de tomate triturado
Procedimiento:
- Para obtener un tuco sabroso, calienta el aceite en una olla y rehoga la cebolla, zanahoria, morrón y ajo picados.
- Agrega vino blanco y salpimienta. Suma el tomate triturado y reduce el fuego. Deja reposar unos minutos.
Ya tienes el tuco perfecto para tus fideos caseros.
Recetas: fideos caseros al puro huevo
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo
- 5 huevos
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 cda. de sal
Cómo hacer fideos caseros al puro huevo, la receta paso a paso
- Para comenzar, vuelca la harina en un recipiente amplio y crea un hueco en el centro. Agrega los huevos, el aceite de oliva y la pizca de sal. Con un tenedor comienza a batir el huevo mientras incorporas el resto de los ingredientes de manera gradual, desde los bordes hacia el centro.
- Una vez que la mezcla espese, amasa con las manos durante 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Envuélvela en un papel film o tápala con un repasador y deja reposar en la heladera durante 30 minutos. Mientras tanto, puedes ir preparando la salsa.
- Luego, divide la masa en porciones pequeñas y estírala sobre la mesada con harina. Con un cuchillo, corta la masa en tiras del ancho que prefieras. Asegúrate de que las tiras tengan un grosor uniforme para que se cocinen al mismo tiempo.
- Finalmente, agrega los tallarines en una olla con agua hirviendo y sal. Cocínalos por 4-5 minutos o hasta que estén al dente. Escurre y sirve los fideos caseros al puro huevo con la salsa que más te guste.