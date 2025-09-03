Inicio Recetas manzana
Súper esponjosos

Cómo se hacen los Buñuelos de manzana: la receta de la abuela bien sabrosa y fácil de preparar

Esponjosos, húmedos y sabrosos... Los buñuelos de manzana son una de las recetas más sencillas y rápidas para el mate

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La receta de los buñuelos de manzana es sabrosa
La receta de los buñuelos de manzana es sabrosa, húmeda y esponjosa. Foto: gentileza hola.com.

Los buñuelos son una de las recetas más versátiles para elaborar en casa, ya sea para el desayuno o la merienda. Los ingredientes básicos siempre son huevos, leche, harina y azúcar, pero muchas versiones incorporan frutas como la manzana o la banana. Estas no solo aportan humedad a la masa, sino también propiedades nutritivas y mucho sabor.

Originarios de España, los buñuelos son pequeñas bombitas fritas con una masa suave y esponjosa que suelen elaborarse por las abuelas argentinas para la hora de la merienda, especialmente para acompañar el mate o el café. En esta oportunidad, vamos a compartirte la receta de los buñuelos de manzana, para los que necesitas pocos ingredientes y disponer de 15 minutos.

buñuelos de manzana.jpg
Los bu&ntilde;uelos de manzana tienen una receta sencilla y pr&aacute;ctica para elaborar a la hora de la merienda.&nbsp;

Los buñuelos de manzana tienen una receta sencilla y práctica para elaborar a la hora de la merienda.

Recetas: buñuelos de manzana caseros

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina leudante
  • 1/4 taza de azúcar
  • 2 huevos
  • 80 cc. de leche
  • 1 cdita. de esencia de vainilla o licor
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1 manzana
  • 1 banana
  • 1 cda. de pasas de uva (opcional)
  • Aceite
  • Azúcar
buñuelos de manzana (1).jpg
Los bu&ntilde;uelos de manzana son m&aacute;s h&uacute;medos, esponjosos y sabrosos que los tradicionales.

Los buñuelos de manzana son más húmedos, esponjosos y sabrosos que los tradicionales.

Cómo preparar la receta de buñuelos de manzana, paso a paso

  1. Primero, coloca en un bowl la harina leudante previamente tamizada y el azúcar. Haz un hueco en el centro y coloca los huevos, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Revuelve lentamente, gasta conseguir una preparación suavey lisa.
  2. A continuación, pela la manzana y la banana y córtalas en trozos. Agrégalas a la preparación anterior, junto con las pasas de uva.
  3. En una sartén, calienta el aceite a fuego medio e introduce la masa de a cucharadas. Cocina hasta que los buñuelos estén dorados. Retíralos y colócalos sobre un papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Espolvorea con azúcar y sirve.

Cómo conservar frescos los buñuelos de manzana

El truco de las abuelas para conservar los buñuelos de manzana frescos y esponjosos es guardarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante dos días. Otra opción es eservarlos en la heladera por una semana o en el congelador hasta por tres meses.

Es importante remarcar que, a medida que pasan los días, los buñuelos caseros tienden a apelmasarse. Por eso, no hay nada mejor que comerlos recién hechos.

