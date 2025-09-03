Cómo se hacen los Buñuelos de manzana: la receta de la abuela bien sabrosa y fácil de preparar

2 tazas de harina leudante

1/4 taza de azúcar

2 huevos

80 cc. de leche

1 cdita. de esencia de vainilla o licor

Ralladura de 1 naranja

1 manzana

1 banana

1 cda. de pasas de uva (opcional)

Aceite

Azúcar

buñuelos de manzana (1).jpg Los buñuelos de manzana son más húmedos, esponjosos y sabrosos que los tradicionales.

Cómo preparar la receta de buñuelos de manzana, paso a paso

Primero, coloca en un bowl la harina leudante previamente tamizada y el azúcar. Haz un hueco en el centro y coloca los huevos, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Revuelve lentamente, gasta conseguir una preparación suavey lisa. A continuación, pela la manzana y la banana y córtalas en trozos. Agrégalas a la preparación anterior, junto con las pasas de uva. En una sartén, calienta el aceite a fuego medio e introduce la masa de a cucharadas. Cocina hasta que los buñuelos estén dorados. Retíralos y colócalos sobre un papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Espolvorea con azúcar y sirve.

Cómo conservar frescos los buñuelos de manzana

El truco de las abuelas para conservar los buñuelos de manzana frescos y esponjosos es guardarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante dos días. Otra opción es eservarlos en la heladera por una semana o en el congelador hasta por tres meses.

Es importante remarcar que, a medida que pasan los días, los buñuelos caseros tienden a apelmasarse. Por eso, no hay nada mejor que comerlos recién hechos.