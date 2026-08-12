Inicio Recetas postre
Riquísimo y fácil

Cómo preparar Serenito casero: la receta riquísima, igual a la original y con 5 ingredientes

Este postre cremoso y fácil de preparar con solo cinco ingredientes es n una receta ideal para la merienda o el final de una comida

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Serenito casero, el postre de vainilla y dulce de leche que queda igual al original.

Serenito casero, el postre de vainilla y dulce de leche que queda igual al original.

El serenito casero es un clásico que nunca pasa de moda y una de las recetas dulces más fáciles y rendidoras para preparar en casa. Cremoso, suave y con un delicioso sabor a vainilla y dulce de leche, este postre es perfecto para disfrutar bien frío después de una comida o durante la merienda.

La preparación requiere pocos ingredientes y no necesita horno, por lo que es una alternativa práctica para grandes y chicos. Con esta receta se puede conseguir una textura bien cremosa y un sabor casero irresistible, ideal para quienes buscan preparar un postre sencillo y económico.

Además, se puede ajustar la cantidad de dulce de leche o vainilla según el gusto personal, convirtiéndolo en una de esas recetas que vale la pena tener siempre a mano.

Receta para hacer un postre serenito casero

Ingredientes:

  • 1 l de leche
  • 5 cdas. de fécula de maíz (maicena)
  • 4 cdas. de azúcar
  • Esencia de vainilla, a gusto
  • 3 cdas. de dulce de leche
  • Opcional: rocklets

Cómo preparar la receta del postre serenito casero: paso a paso

  1. Primero, en un bol, disuelve la fécula de maíz en una taza de leche hasta que no queden grumos.
  2. A continuación, en una olla, coloca el resto de la leche con el azúcar y la esencia de vainilla. Cocina a fuego lento.
  3. Luego, cuando la leche esté bien caliente, agrega la preparación de leche y maicena y revuelve bien sin sacar del fuego.
  4. Cuando esté bien espeso y por hervir, saca la preparación del fuego y agrégale el dulce de leche. Sigue batiendo con una cuchara de madera hasta que baje la temperatura.
  5. Para terminar, sirve el postre serenito casero en recipientes individuales y consérvalos en la heladera. Si quieres, agrégale rocklets.

Listo, ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar la receta del serenito casero, el postre ideal de dulce de leche y vainilla que sale igual al original.

En pocas palabras

  • Serenito casero: Receta fácil de postre cremoso de vainilla y dulce de leche, ideal para hacer en casa.
  • Ingredientes sencillos: Se prepara con leche, fécula de maíz, azúcar, esencia de vainilla y dulce de leche, sin necesidad de horno.
  • Preparación rápida: Disolver maicena, calentar leche con azúcar y vainilla, incorporar la mezcla y finalizar con dulce de leche hasta espesar.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar