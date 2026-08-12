Cómo preparar Serenito casero: la receta riquísima, igual a la original y con 5 ingredientes

La preparación requiere pocos ingredientes y no necesita horno, por lo que es una alternativa práctica para grandes y chicos. Con esta receta se puede conseguir una textura bien cremosa y un sabor casero irresistible, ideal para quienes buscan preparar un postre sencillo y económico.

Además, se puede ajustar la cantidad de dulce de leche o vainilla según el gusto personal, convirtiéndolo en una de esas recetas que vale la pena tener siempre a mano.