Merenguitos con dulce de leche: la receta golosa para el postre con 4 ingredientes y en pocos pasos

Los merenguitos rellenos de dulce de leche son una de las recetas clásicas que nunca pasan de moda. Con una textura crocante por fuera, un interior que se deshace en la boca y el sabor inconfundible del dulce, este postre conquista a grandes y chicos. Son ideales para acompañar el mate, el café o para lucirse en una mesa con una preparación sencilla y económica.
El secreto de esta receta está en lograr un merengue firme y brillante, elaborado con claras de huevo y azúcar, que conserve su forma durante la cocción y quede seco por fuera sin perder su delicadeza. Una vez horneados, los merenguitos pueden disfrutarse solos o unirse de a dos con abundante dulce de leche, logrando un bocado irresistible. También es posible aromatizarlo con esencia de vainilla o ralladura de limón para darles un toque diferente.
Entre las recetas más tradicionales de la pastelería, los merenguitos rellenos ocupan un lugar especial por su facilidad de preparación y su resultado espectacular. Este postre de origen francés sigue siendo un clásico en los hogares argentinos gracias a su combinación de ingredientes simples y mucho sabor.
Recetas para hacer merenguitos con dulce de leche
Ingredientes:
- 2 claras de huevo (a temperatura ambiente)
- 1 Pizca de sal
- 160 g de azúcar
- 1 cda. de almidón de maíz (maicena)
- Esencia de vainilla (opcional)
Relleno (opciona):
- 100 g de dulce de leche repostero
Cómo preparar la receta de merenguitos con dulce de leche
- Primero, precalienta el horno por 10 minutos a fuego fuerte. Mientras tanto, en un bol, bate las claras de huevo con una pizca de sal hasta alcanzar el punto nieve.
- A continuación, agrega el azúcar en forma de lluvia sin dejar de batir, hasta obtener ubn merengue firme. Luego, suma la fécula de maíz con movimientos envolventes.
- Coloca el merengue en una manga de decoración con boquilla lisa o risada y forma los merenguitos sobre una placa enmantecada y enharinada.
- Mete los merenguitos al horno con el fuego a mínimo hasta que estén secos. Deja enfriar y rellena con dulce de leche repostero.
En pocas palabras
- Merenguitos: La receta clásica para un postre crocante por fuera y tierno por dentro.
- Preparación: Batir claras a nieve, sumar azúcar, maicena y hornear a fuego mínimo.
- Relleno: Unir los merenguitos con dulce de leche repostero para un bocado irresistible.