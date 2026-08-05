Merenguitos con dulce de leche: la receta golosa para el postre con 4 ingredientes y en pocos pasos

El secreto de esta receta está en lograr un merengue firme y brillante, elaborado con claras de huevo y azúcar, que conserve su forma durante la cocción y quede seco por fuera sin perder su delicadeza. Una vez horneados, los merenguitos pueden disfrutarse solos o unirse de a dos con abundante dulce de leche, logrando un bocado irresistible. También es posible aromatizarlo con esencia de vainilla o ralladura de limón para darles un toque diferente.

Entre las recetas más tradicionales de la pastelería, los merenguitos rellenos ocupan un lugar especial por su facilidad de preparación y su resultado espectacular. Este postre de origen francés sigue siendo un clásico en los hogares argentinos gracias a su combinación de ingredientes simples y mucho sabor.