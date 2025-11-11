Cómo preparar Scones de frutilla: la receta riquísima y en 15 minutos para acompañar el té

Puedes freezarlos antes de hornear y tenerlos listos en minutos, o guardarlos ya cocidos, bien tapados, y se mantendrán perfectos hasta tres días. Es una receta simple, deliciosa y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

scones de frutilla un bocado 1 Romi Terranova y Nacho Molina, de Un bocado, presentan la receta de los scones de frutilla con glaseado de limón tradicionales.

Recetas de Un bocado: Scones de frutilla

Ingredientes:

350 g de harina leudante

60 g de azúcar

120 g de manteca fría

170 cc. de crema de leche

1/2 cdta. de sal

1/2 cdta. de bicarbonato de sodio

1 huevo

10 frutillas

Glaseado de limón

100 g de azúcar impalpable

1 cda. de jugo de limón

1 cda. de leche

Cómo preparar Scones de frutilla, la receta paso a paso

Para empezar, debes comenzar precalentando el horno a 200 °C, preferentemente con calor arriba y abajo, Prepara la bandeja que usarás con papel para hornear. Luego, en un bol, coloca los ingredientes secos: harina, sal, bicarbonato y azúcar. El tercer paso es agregar la manteca bien fría y, con las yemas de los dedos, ir aplastando hasta lograr un arenado. A continuación, agrega la crema de leche y empieza a unir la masa evitando sobre mezclarla. Es buen dato amasarla con un cornet plástico para no transmitir calor a la misma y evitar que la manteca se derrita por completo. Luego, agrega las frutillas fileteadas y pasamos la masa completa a la placa previamente preparada con papel para hornear. Aplástala suavemente dándole forma circular y con un espesor de aproximadamente 1.5 cm. Decora con más frutillas por encima y corta en forma de pizza para lograr triángulos y separarlos un poquito, ya que en el horno crecerán. Por último, pinta los scones con el huevo y la cucharada de leche para luego hornear por 15 minutos hasta que hayan levado y estén ligeramente dorados.

Glaseado de limón:

Mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón y leche. La textura podrá regularse agregando más azúcar impalpable si la consistencia deseada es más firme, o con más jugo de limón si quieres que quede más fluida.

Trucos para hacer Scones perfectos

El truco más importante para que estos scones queden con una textura suave es no amasarlos de más. Se trata de una masa es blanda y húmeda, algo difícil de trabajar.

Por esto, aunque te sentirás tentado de agregar más harina, ¡No lo hagas! Coloca solo lo justo y necesario por abajo para que no se peguen al papel de horno donde vas a hornear.