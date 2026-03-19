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¡Una delicia!

Cómo preparar pan de queso en sartén: la receta sin horno y rápido paso a paso

Esta receta de pan de queso en sartén se hace con simples ingredientes y aporta un sabor espectacular para el paladar

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
La receta de pan de queso en sartén es fácil de preparar y se hace con simples ingredientes.

La receta de pan de queso en sartén es fácil de preparar y se hace con simples ingredientes.

Se terminó el mito de que para comer un buen pan casero hay que prender el horno y esperar horas de leudado. Para esos momentos donde el hambre apura y las ganas de algo calentito ganan la partida, existe una receta que es tendencia por su sencillez y sabor: el pan de queso en sartén.

Esta preparación no solo es económica y rendidora, sino que se convirtió en la favorita de quienes buscan una opción rápida, mantecosa y con pocos ingredientes que seguro ya tenés en la heladera.

Esta receta es especial para prepararla todos los días del año, pero sobre todo cuando los días comienzan a ser más frescos y este tipo de alimentos parecen ser más ricos.

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Receta de pan de queso en sartén, ingredientes

Para esta versión express de la receta, los ingredientes son básicos pero el resultado es premium:

  • Harina leudante: 1 taza (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear).
  • Queso rallado o en hebras: el que más te guste (mozzarella, sardo o pategrás funcionan bárbaro).
  • Leche o agua: cantidad necesaria para formar la masa.
  • Manteca: una nuez para la sartén (la clave del dorado perfecto).
  • Sal y condimentos: a gusto.
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Receta de pan de queso en sartén, ingredientes

  1. Mezcla rápida: en un recipiente, colocá la harina con el queso y la sal. Agregá el líquido de a poco hasta formar un bollo tierno que no se pegue en las manos.
  2. Formato: dividí la masa en bollitos y aplastalos para que queden como "figuritas" de un dedo de grosor.
  3. A la sartén: calentá una sartén a fuego medio con un poquito de manteca.
  4. Dorado total: cociná de 4 a 5 minutos por lado. El secreto está en tapar la sartén para que el calor sea uniforme y el queso se funda por dentro.
  5. Tip del experto: podés rellenarlos con un cubo extra de queso cremoso en el centro antes de llevarlos a la sartén para lograr ese efecto "corazón derretido" que nunca falla.
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Pan de queso en sartén: la receta ideal

En tiempos donde el gas y la electricidad cotizan alto, evitar el horno es un golazo. Además, es la compañía perfecta para el mate de la tarde o incluso como un reemplazo rápido del pan en la cena.

Simple, crocante por fuera y suave por dentro. Una solución que demuestra qué en la cocina, a veces, menos es más.

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