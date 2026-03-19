Cómo preparar pan de queso en sartén: la receta sin horno y rápido paso a paso

Se terminó el mito de que para comer un buen pan casero hay que prender el horno y esperar horas de leudado. Para esos momentos donde el hambre apura y las ganas de algo calentito ganan la partida, existe una receta que es tendencia por su sencillez y sabor: el pan de queso en sartén.
Esta preparación no solo es económica y rendidora, sino que se convirtió en la favorita de quienes buscan una opción rápida, mantecosa y con pocos ingredientes que seguro ya tenés en la heladera.
Esta receta es especial para prepararla todos los días del año, pero sobre todo cuando los días comienzan a ser más frescos y este tipo de alimentos parecen ser más ricos.
Receta de pan de queso en sartén, ingredientes
Para esta versión express de la receta, los ingredientes son básicos pero el resultado es premium:
- Harina leudante: 1 taza (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear).
- Queso rallado o en hebras: el que más te guste (mozzarella, sardo o pategrás funcionan bárbaro).
- Leche o agua: cantidad necesaria para formar la masa.
- Manteca: una nuez para la sartén (la clave del dorado perfecto).
- Sal y condimentos: a gusto.
Receta de pan de queso en sartén, ingredientes
- Mezcla rápida: en un recipiente, colocá la harina con el queso y la sal. Agregá el líquido de a poco hasta formar un bollo tierno que no se pegue en las manos.
- Formato: dividí la masa en bollitos y aplastalos para que queden como "figuritas" de un dedo de grosor.
- A la sartén: calentá una sartén a fuego medio con un poquito de manteca.
- Dorado total: cociná de 4 a 5 minutos por lado. El secreto está en tapar la sartén para que el calor sea uniforme y el queso se funda por dentro.
- Tip del experto: podés rellenarlos con un cubo extra de queso cremoso en el centro antes de llevarlos a la sartén para lograr ese efecto "corazón derretido" que nunca falla.
Pan de queso en sartén: la receta ideal
En tiempos donde el gas y la electricidad cotizan alto, evitar el horno es un golazo. Además, es la compañía perfecta para el mate de la tarde o incluso como un reemplazo rápido del pan en la cena.
Simple, crocante por fuera y suave por dentro. Una solución que demuestra qué en la cocina, a veces, menos es más.