Cómo preparar pan de queso en sartén: la receta sin horno y rápido paso a paso

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Receta de pan de queso en sartén, ingredientes

Para esta versión express de la receta, los ingredientes son básicos pero el resultado es premium:

Harina leudante: 1 taza (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear).

Queso rallado o en hebras: el que más te guste (mozzarella, sardo o pategrás funcionan bárbaro).

rallado o en hebras: el que más te guste (mozzarella, sardo o pategrás funcionan bárbaro). Leche o agua: cantidad necesaria para formar la masa.

Manteca: una nuez para la sartén (la clave del dorado perfecto).

(la clave del dorado perfecto). Sal y condimentos: a gusto.

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Receta de pan de queso en sartén, ingredientes

Mezcla rápida: en un recipiente, colocá la harina con el queso y la sal. Agregá el líquido de a poco hasta formar un bollo tierno que no se pegue en las manos. Formato: dividí la masa en bollitos y aplastalos para que queden como "figuritas" de un dedo de grosor. A la sartén: calentá una sartén a fuego medio con un poquito de manteca. Dorado total: cociná de 4 a 5 minutos por lado. El secreto está en tapar la sartén para que el calor sea uniforme y el queso se funda por dentro. Tip del experto: podés rellenarlos con un cubo extra de queso cremoso en el centro antes de llevarlos a la sartén para lograr ese efecto "corazón derretido" que nunca falla.

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Pan de queso en sartén: la receta ideal

En tiempos donde el gas y la electricidad cotizan alto, evitar el horno es un golazo. Además, es la compañía perfecta para el mate de la tarde o incluso como un reemplazo rápido del pan en la cena.

Simple, crocante por fuera y suave por dentro. Una solución que demuestra qué en la cocina, a veces, menos es más.