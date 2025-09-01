La versatilidad de la masa de la pastafrola permite combinarla con distintos ingredientes, tanto dulces como salados. Lo único que hay que hacer es cambiar algunos ingredientes de la receta, como el azúcar y el dulce de membrillo.

La masa de la pastafrola salada lleva harina, manteca, huevos, sal y almidón de maíz, conocido como maicena. Entre los posibles rellenos de tartas se pueden combinar quesos, verduras y carnes. Luego, se hace un enrejado con tiras de masa y se cocina en el horno.