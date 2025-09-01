La masa de pastafrola salada es perfecta para preparar tartas sabrosas y nutritivas para el almuerzo o la cena. Foto: gentileza lasrecetasdeblancacotta.

Si pensamos en una pastafrola, inmediatamente se nos viene a la cabeza la preparación dulce rellena de dulce de membrillo o, a lo sumo, de batata. Lo cierto es que esta masa sirve de base para muchas recetas de tartas saladas, por lo que te vamos a enseñar a prepararla.

La versatilidad de la masa de la pastafrola permite combinarla con distintos ingredientes, tanto dulces como salados. Lo único que hay que hacer es cambiar algunos ingredientes de la receta, como el azúcar y el dulce de membrillo.

La masa de la pastafrola salada lleva harina, manteca, huevos, sal y almidón de maíz, conocido como maicena. Entre los posibles rellenos de tartas se pueden combinar quesos, verduras y carnes. Luego, se hace un enrejado con tiras de masa y se cocina en el horno.

tarta de pastafrola salada
La receta de la masa de pastafrola es perfecta para preparar muchas recetas, tanto dulces como saladas. Foto: gentileza ABC Color.

Recetas: masa de pastafrola salada

La masa frola es, justamente, la masa con la que se elabora la pastafrola. SIn embargo, también existe una opción salada para preparar tartas.

Ingredientes:

  • 3 tazas de harina leudante
  • 1/3 taza de alimón de maíz (maicena)
  • 100 gramos de manteca
  • 1 cdita. de sal
  • 3 huevos
_masa de pastafrola salada
La masa de pastafrola salada reemplaza el azúcar por la sal y lleva maicena. Foto: gentileza maricruzavalos.

Cómo preparar la masa de pastafrola salada: la receta para tartas, paso a paso

Antes de comenzar con la receta de la masa de pastafrola salada, precalienta el horno a 180°C. Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Primero, en un bowl, coloca la harina leudante con la maicena y suma la manteca. Mezcla con las manos hasta integrar los ingredientes y que quede una textura arenosa. Procura tener las manos frías para no derretir la manteca.
  2. A continuación, incorpora la sal y mezcla bien. También agrega los huevos y mezcla hasta formar una masa homogénea.
  3. Deja reposar la masa de la pastafrola salada por unos minutos y luego dispón tres cuartas partes sobre una bandeja para horno previamente enmantecada y enharinada.
  4. Luego, sobre la base de la tarta, agrega el relleno que más te guste y con la masa sobrante forma un enrejado de tiras. De esta manera, tendrás una pastafrola salada. Cocina en el horno por 30-35 minutos y listo.
tarta de pastafrola salada (1)
La pastafrola salada se puede rellenar de un sofrito de carne, como así también de jamón y queso, verduras, asadas, brócoli y espinaca, entre otros. Foto: gentileza Ciudad magazine.

Rellenos de la pastafrola salada

  • Brócoli, acelga, tomates deshidratados y queso: para hacer este relleno, debes cocinar el brócoli y la acelga al vapor y luego mezclarlos con un sofrito de cebolla y el resto de los ingredientes.
  • Espinaca y ricota: rehoga una cebolla y agrega la espinaca y la ricota. Cocina bien y salpimienta a gusto.
  • Cebolla caramelizada y roquefort: carameliza la cebolla cortada en juliana en una sartén y luego mezcla con queso mantecoso y roquefort.
  • Carne molida: rehoga cebolla y pimiento en una sartén y agrega la carne picada. Cocina hasta que quede bien cocida y agrega unas cucharadas de salsa de tomate.
  • Jamón y queso: simplemente, combina trocitos de jamón con distintos tipos de queso.
  • Verduras asadas: si quieres una pastafrola nutritiva, asa verduras al horno y combínalas para hacer un relleno cremoso.

La pastafrola salada es una opción rica y nutritiva para disfrutar en el almuerzo o la cena. Esta receta tiene una masa mantecosa y blandita que se deshace en la boca. Además, su particular enrejado le da un acabado especial para sorprender a tus invitados.

