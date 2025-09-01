tarta de pastafrola salada
La receta de la masa de pastafrola es perfecta para preparar muchas recetas, tanto dulces como saladas. Foto: gentileza ABC Color.
Recetas: masa de pastafrola salada
La masa frola es, justamente, la masa con la que se elabora la pastafrola. SIn embargo, también existe una opción salada para preparar tartas.
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 1/3 taza de alimón de maíz (maicena)
- 100 gramos de manteca
- 1 cdita. de sal
- 3 huevos
_masa de pastafrola salada
La masa de pastafrola salada reemplaza el azúcar por la sal y lleva maicena. Foto: gentileza maricruzavalos.
Cómo preparar la masa de pastafrola salada: la receta para tartas, paso a paso
Antes de comenzar con la receta de la masa de pastafrola salada, precalienta el horno a 180°C. Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, en un bowl, coloca la harina leudante con la maicena y suma la manteca. Mezcla con las manos hasta integrar los ingredientes y que quede una textura arenosa. Procura tener las manos frías para no derretir la manteca.
- A continuación, incorpora la sal y mezcla bien. También agrega los huevos y mezcla hasta formar una masa homogénea.
- Deja reposar la masa de la pastafrola salada por unos minutos y luego dispón tres cuartas partes sobre una bandeja para horno previamente enmantecada y enharinada.
- Luego, sobre la base de la tarta, agrega el relleno que más te guste y con la masa sobrante forma un enrejado de tiras. De esta manera, tendrás una pastafrola salada. Cocina en el horno por 30-35 minutos y listo.
tarta de pastafrola salada (1)
La pastafrola salada se puede rellenar de un sofrito de carne, como así también de jamón y queso, verduras, asadas, brócoli y espinaca, entre otros. Foto: gentileza Ciudad magazine.
Rellenos de la pastafrola salada
- Brócoli, acelga, tomates deshidratados y queso: para hacer este relleno, debes cocinar el brócoli y la acelga al vapor y luego mezclarlos con un sofrito de cebolla y el resto de los ingredientes.
- Espinaca y ricota: rehoga una cebolla y agrega la espinaca y la ricota. Cocina bien y salpimienta a gusto.
- Cebolla caramelizada y roquefort: carameliza la cebolla cortada en juliana en una sartén y luego mezcla con queso mantecoso y roquefort.
- Carne molida: rehoga cebolla y pimiento en una sartén y agrega la carne picada. Cocina hasta que quede bien cocida y agrega unas cucharadas de salsa de tomate.
- Jamón y queso: simplemente, combina trocitos de jamón con distintos tipos de queso.
- Verduras asadas: si quieres una pastafrola nutritiva, asa verduras al horno y combínalas para hacer un relleno cremoso.
La pastafrola salada es una opción rica y nutritiva para disfrutar en el almuerzo o la cena. Esta receta tiene una masa mantecosa y blandita que se deshace en la boca. Además, su particular enrejado le da un acabado especial para sorprender a tus invitados.