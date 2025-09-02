Cómo hacer Crema chantilly que no se corta: la receta casera y fácil con 4 ingredientes

bowl de crema chantilly-crema de leche batida La crema chantilly es una receta casera simple, pero tiene algunos secretos para que quede firme y no se corte. Foto: gentileza infobae.

Recetas: crema batida bien montada y consistente

La crema batida es una de las preparaciones más sencillas y prácticas para decorar o rellenar postres y tortas. Te dejamos la receta perfecta compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

500 ml. de crema de leche (nata para montar)

120 gr. de azúcar impalpable (azúcar glas)

1 cdita. de gelatina sin sabor

Esencia de vainilla

Trucos para que la crema chantilly quede bien montada

El secreto más importante para elaborar la crema chantilly es mantener todos los ingredientes y utensilios fríos, en la heladera, antes de comenzar con la receta. Todo lo que uses.

Además, para lograr una textura lisa y cremosa de la crema batida, lo ideal es usar azúcar impalpable o glas. En en caso de tener azúcar común, puedes pasarla por la procesadora hasta que quede como un polvo o agregarla a la crema antes de comenzar a batir, mezclar bien y dejar en la heladera unas horas.

Los saborizantes de la crema chantilly se agregan al final, cuando ya tengas la cosistencia deseada. Los colorantes y las ralladuras, también.

Una opción para que la crema batida tome consistencia firme es agregar gelatina sin sabor. La proporción es una cucharadita de gelatina por cuatro cucharadas de agua disuelta en el microondas y entibiada. A la crema se agrega justo antes de que esté en su punto justo, en forma de hilo y sin dejar de batir. Luego, se lleva a enfriar para que tome más consistencia y listo.

Y lo más importante, no batas la crema chantilly en exceso. Si ya se formaron picos firmes, deja de batir.

bowl de crema chantilly-crema de leche batida (1) La crema chantilly se puede usar en postres como muffins o tortas, en ensaladas de fruta o para acompañar el café. Foto: iStock.

Cómo batir la crema de leche y montarla en minutos: la receta perfecta

Primero, bate la crema de leche a velocidad media con la batidora eléctrica. La idea es que vaya incorporando burbujas de aire, lo que favorecerá una estructura consistente y esponjosa. Una vez que la crema esté a medio montar, agrega el azúcar glas y sigue batiendo. En ese momento, comienza a agregar la gelatina disuelta en cuatro cucharadas de agua tibia, en forma de hilo, hasta lograr picos firmes. Ten cuidado de no seguir batiendo porque se puede cortar. Para terminar, agrega un chorrito de esencia de vainilla a la crema chantilly y mezcla con una espátula hasta integrar bien. Lleva a la heladera por media hora antes de usar en tus postres.

¿Qué hacer si la crema batida se corta?

Para que la crema chantilly no se corte, no debemos batirla de más. Pero si eso sucediera, se le puede agregar un chorrito de leche y revolver con una espátula. De esa manera, quedará lisa nuevamente.

Otra opción es agregar un poco de crema de leche sin batir y mezclarla con la espátula.

Cómo conservar la crema chantilly en la heladera

La crema batida durar hasta 5 días en la heladera, guardada en un recipiente hermético.