Cómo preparar la Tarta Ratatouille: la receta de la película con 10 ingredientes sabrosos y en 25 minutos

Fácil de preparar y perfecta para compartir en familia, la receta de ratatouille en versión tarta se destaca por ser nutritiva, saludable y muy versátil. Elaborada a base de vegetales frescos como zucchini, berenjena, tomate y cebolla, es una opción ideal para quienes buscan una comida equilibrada sin resignar sabor.

Uno de los mayores atractivos de esta preparación es su simpleza. Con pocos ingredientes y en apenas 25 minutos, esta tarta ratatouille permite salir del apuro y sorprender con un plato que parece elaborado, pero que no requiere grandes conocimientos de cocina. Además, su aroma y presentación remiten directamente a la escena más recordada de la película, donde el protagonista crea una receta tan sencilla como emocionante.