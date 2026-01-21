Inicio Recetas Ratatouille
De película

Cómo preparar la Tarta Ratatouille: la receta de la película con 10 ingredientes sabrosos y en 25 minutos

Es una de las recetas más recordadas de Ratatouille, la aclamada película de Pixar. Sigue los pasos para elaborar esta tarta de verduras en casa

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La tarta Ratatouille es una receta sencilla y llena de sabor y nostalgia que recuerda a la película de Pixar.

La tarta ratatouille es una de las recetas que despiertan nostalgia y apetito al mismo tiempo, gracias a su vínculo con una de las películas animadas más queridas de Pixar. Inspirada en el clásico plato francés que se volvió icónico en la pantalla grande, esta tarta combina sabor, color y una presentación irresistible que conquista a grandes y chicos.

Fácil de preparar y perfecta para compartir en familia, la receta de ratatouille en versión tarta se destaca por ser nutritiva, saludable y muy versátil. Elaborada a base de vegetales frescos como zucchini, berenjena, tomate y cebolla, es una opción ideal para quienes buscan una comida equilibrada sin resignar sabor.

Uno de los mayores atractivos de esta preparación es su simpleza. Con pocos ingredientes y en apenas 25 minutos, esta tarta ratatouille permite salir del apuro y sorprender con un plato que parece elaborado, pero que no requiere grandes conocimientos de cocina. Además, su aroma y presentación remiten directamente a la escena más recordada de la película, donde el protagonista crea una receta tan sencilla como emocionante.

ratatouille tarta.jpg

Receta para hacer la tarta ratatouille

Ingredientes:

  • 1 masa para tarta
  • 1 zapallo zucchini
  • 1 berenjena
  • 1 morrón rojo
  • 1 morrón verde
  • 1 tomate
  • 1 cebolla
  • 3 huevos
  • 150 ml de crema de leche
  • Sal y pimienta, a gusto
receta tarta ratatouille (1).jpg

Cómo preparar la receta de la tarta ratatouille

  1. Primero, forra una tartera con la masa para tarta, que puede ser de harina integral.
  2. Para el relleno, corta el morrón, la cebolla y el tomate en rodajas. Luego, mezcla los huevos, la sal, la pimienta y la crema.
  3. Vierte la preparación sobre la tarta previamente forrada. Luego, crea el espiral de ratatouille sobre la mezcla, alternando rodajas de zucchini y berenjena, previamente salteadas u horneadas.
  4. Por último, cocina la tarta ratatouille a temperatura media, hasta que los ingredientes estén tiernos. Para darle un toque final, añádele un chorrito de aceite de oliva por encima.

