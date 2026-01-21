Cómo preparar la Tarta Ratatouille: la receta de la película con 10 ingredientes sabrosos y en 25 minutos

La tarta ratatouille es una de las recetas que despiertan nostalgia y apetito al mismo tiempo, gracias a su vínculo con una de las películas animadas más queridas de Pixar. Inspirada en el clásico plato francés que se volvió icónico en la pantalla grande, esta tarta combina sabor, color y una presentación irresistible que conquista a grandes y chicos.
Fácil de preparar y perfecta para compartir en familia, la receta de ratatouille en versión tarta se destaca por ser nutritiva, saludable y muy versátil. Elaborada a base de vegetales frescos como zucchini, berenjena, tomate y cebolla, es una opción ideal para quienes buscan una comida equilibrada sin resignar sabor.
Uno de los mayores atractivos de esta preparación es su simpleza. Con pocos ingredientes y en apenas 25 minutos, esta tarta ratatouille permite salir del apuro y sorprender con un plato que parece elaborado, pero que no requiere grandes conocimientos de cocina. Además, su aroma y presentación remiten directamente a la escena más recordada de la película, donde el protagonista crea una receta tan sencilla como emocionante.
Receta para hacer la tarta ratatouille
Ingredientes:
- 1 masa para tarta
- 1 zapallo zucchini
- 1 berenjena
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 3 huevos
- 150 ml de crema de leche
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo preparar la receta de la tarta ratatouille
- Primero, forra una tartera con la masa para tarta, que puede ser de harina integral.
- Para el relleno, corta el morrón, la cebolla y el tomate en rodajas. Luego, mezcla los huevos, la sal, la pimienta y la crema.
- Vierte la preparación sobre la tarta previamente forrada. Luego, crea el espiral de ratatouille sobre la mezcla, alternando rodajas de zucchini y berenjena, previamente salteadas u horneadas.
- Por último, cocina la tarta ratatouille a temperatura media, hasta que los ingredientes estén tiernos. Para darle un toque final, añádele un chorrito de aceite de oliva por encima.