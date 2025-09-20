Cómo preparar Galletas de orégano y queso: la receta fácil y rica con 4 ingredientes y en 12 minutos

Esta es una de esas recetas caseras que no requiere ingredientes complicados ni mucho tiempo en la cocina. Con queso rallado, orégano seco y algunos básicos de tu despensa, puedes preparar en pocos minutos unas galletitas saladas que van a encantar a todos.

Perfectas para quienes buscan recetas fáciles y rápidas, estas galletas de orégano y queso también son una gran opción para compartir en reuniones, agregar a una tabla de quesos o disfrutar solas con una infusión o un vaso de vino.