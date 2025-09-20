Cómo preparar Galletas de orégano y queso: la receta fácil y rica con 4 ingredientes y en 12 minutos

galletas de orégano y queso (1)
Las galletas de orégano y queso son una de las recetas más sabrosas y sencillas para preparar para una picada o en la merienda.
Recetas: galletas de orégano y queso
Ingredientes:
- 300 g de harina 000
- 300 g de manteca a temperatura ambiente
- 300 g de queso parmesano rallado
- Orégano, a gusto
Es importante sacar la manteca de la heladera una hora antes de comenzar con la receta, para tenerla a temperatura ambiente.
Cómo mejorar la receta
- Para darle más aroma a las galletas, espolvorea orégano por encima antes de hornear.
- Si quieres darle más sabor, suma una pizca de pimienta negra o una cucharadita de ajo en polvo a la masa.
masa de galletas de orégano y queso
Cómo preparar las galletas de orégano y queso: la receta, paso a paso
Antes de comenzar con la receta de las galletas de orégano y queso, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, en un bowl grande, mezcla la harina con el queso rallado hasta que queden bien integrados.
- A continuación, incorpora la manteca blanda y el orégano y unifica con las manos hasta obtener una masa homogénea.
- Luego, sobre la mesada ligeramente enharinada, estira la masa hasta que tenga un grosor de 2 centímetros.
- Corta las galletas de orégano y queso con un molde circular, un vaso o el cortante que quieras y colócalos sobre una fuente enmantecada o con papel manteca.
- Para terminar, cocina las galletas saladas hasta que estén ligeramente doradas, entre 12 y 15 minutos. Retíralas y deja enfriar sobre una rejilla y sírvelas tibias.
Puedes untar las galletas de orégano y queso con manteca o queso crema, ya que todo su sabor está en la masa. Otra opción es disfrutarlas solas, acompañadas de tu infusíon favorita.