Cómo preparar Galletas de orégano y queso: la receta fácil y rica con 4 ingredientes y en 12 minutos

Crujientes, sabrosas y listas en minutos, estas galletas de orégano y queso se convierten en una de las recetas ideales para quienes buscan un snack casero y fácil

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Si estás buscando recetas simples, sabrosas y con mucho aroma, estas galletas de orégano y queso son una excelente opción. Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un sabor irresistible, son ideales para acompañar una picada, una merienda salada o simplemente como snack a cualquier hora del día.

Esta es una de esas recetas caseras que no requiere ingredientes complicados ni mucho tiempo en la cocina. Con queso rallado, orégano seco y algunos básicos de tu despensa, puedes preparar en pocos minutos unas galletitas saladas que van a encantar a todos.

Perfectas para quienes buscan recetas fáciles y rápidas, estas galletas de orégano y queso también son una gran opción para compartir en reuniones, agregar a una tabla de quesos o disfrutar solas con una infusión o un vaso de vino.

galletas de orégano y queso (1)
Las galletas de orégano y queso son una de las recetas más sabrosas y sencillas para preparar para una picada o en la merienda.

Recetas: galletas de orégano y queso

Ingredientes:

  • 300 g de harina 000
  • 300 g de manteca a temperatura ambiente
  • 300 g de queso parmesano rallado
  • Orégano, a gusto

Es importante sacar la manteca de la heladera una hora antes de comenzar con la receta, para tenerla a temperatura ambiente.

Cómo mejorar la receta

  • Para darle más aroma a las galletas, espolvorea orégano por encima antes de hornear.
  • Si quieres darle más sabor, suma una pizca de pimienta negra o una cucharadita de ajo en polvo a la masa.
masa de galletas de orégano y queso

Cómo preparar las galletas de orégano y queso: la receta, paso a paso

Antes de comenzar con la receta de las galletas de orégano y queso, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la harina con el queso rallado hasta que queden bien integrados.
  2. A continuación, incorpora la manteca blanda y el orégano y unifica con las manos hasta obtener una masa homogénea.
  3. Luego, sobre la mesada ligeramente enharinada, estira la masa hasta que tenga un grosor de 2 centímetros.
  4. Corta las galletas de orégano y queso con un molde circular, un vaso o el cortante que quieras y colócalos sobre una fuente enmantecada o con papel manteca.
  5. Para terminar, cocina las galletas saladas hasta que estén ligeramente doradas, entre 12 y 15 minutos. Retíralas y deja enfriar sobre una rejilla y sírvelas tibias.

Puedes untar las galletas de orégano y queso con manteca o queso crema, ya que todo su sabor está en la masa. Otra opción es disfrutarlas solas, acompañadas de tu infusíon favorita.

