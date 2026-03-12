Cómo preparar el postre borracho con vainillas y licor: la receta clásica más irresistible de la abuela

El postre borracho de licor y vainillas es, en definitiva, una invitación a revisitar los sabores de la infancia con un toque de sofisticación que nunca falla. Hoy te traemos la receta definitiva para que luzcas tus habilidades en la cocina con ingredientes que seguramente tenés a mano.

receta postre borracho (1) (1).jpg

Ingredientes para la receta del postre borracho

Para deleitar a 6 comensales, vas a necesitar: