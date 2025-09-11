Cómo preparar Costillas de cerdo al horno: la receta tiernita como una manteca, jugosa y llena de sabor

costillas de cerdo (1)
Las costillas de cerdo al horno quedan tiernitas, sabrosas y jugosas. Foto: gentileza static.bainet
Cuál es el truco para que las costillas de cerdo queden tiernas
Existe un truco infalible para que las costillas de cerdo queden tiernas, jugosas y sabrosas. Según un artículo compartido por Paulina Cocina, la clave está en cocinar la carne a baja temperatura para dar después el último toque de horno fuerte.
De esa forma, las costillas se cocinan junto con la marinada, para que su sabor y textura no dependen solo de la salsa.
Recetas: costillas de cerdo al horno
Ingredientes para 2 porciones:
- 4 costillas de cerdo o ribs
- 1 cebolla
- 2 cebollas de verdeo (parte blanca)
- 2 rodajas de jengibre
- 1/3 taza de salsa de soja
- 3 cdas. de azúcar rubia
- 1 cdita. de sal
- 2 ramitas de romero
- 1/3 taza de barbacoa
Salsa o guarnición:
- 2 dientes de ajo
- 2 cebollas de verdeo (parte verde)
- 1/2 cdita. de ají molido
- Pimienta negra
- 1 cdita. de vinagre de alcohol
- Sal
- 1 cda. de cilantro o perejil
El truco para que las costillas de cerdo al horno queden sabrosas es preparar una marinada de especias. Foto: gentileza recetassinlactosa.
Cómo preparar costillas de cerdo al horno: la receta jugosa y sabrosa
- Primero, marina las costillas de cerdo. Para eso, mezcla las cebollas picadas, el jengibre rallado, el romero en ramitas, la salsa de soja, el azúcar, la barbacoa y la sal.
- A continuación, coloca las costillas en una bolsa o un recipiente tapado junto con la marinada. Deja reposar por 2 horas.
- Pasado ese tiempo, recorta un rectángulo grande de papel aluminio y colócalo sobre una fuente de horno. Arriba, vuelca las costillas junto con la marinada, ciérralo y envuelve bien.
- Para terminar, cocina las costillas de cerdo en el horno medio/bajo por 2 horas. Mientras tanto, prepara la salsa fresca.
Salsa fresca:
- Mezcla las hierbas picadas con los condimentos y el vinagre.
- Una vez que las costillas estén listas, sirve con la salsa por arriba para sumarles frescura y un sabor extra.
El truco para que las costillas de cerdo queden tiernas es cocinarlas a fuego lento y subir la temperatura sobre el final de la cocción. Foto: iStock.
Con qué acompañar las costillas de cerdo al horno
Las costillas de cerdo se pueden acompañar de una ensalada de repollo, puré de papas, manzanas a horno o camotes fritos.