Cómo preparar Costillas de cerdo al horno: la receta tiernita como una manteca, jugosa y llena de sabor

El único truco para que queden jugosas, sabrosas y blandas es cocinarlas de forma lenta, muy lenta. Sin embargo, también hay una técnica para que las costillas de cerdo queden riquísimas: el marinado.

Consiste en colocar un alimento en remojo con una mezcla aromática durante 2 horas, aproximadamente, para que quede más tierno y sabroso.