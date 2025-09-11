Inicio Recetas Cerdo
Cómo preparar Costillas de cerdo al horno: la receta tiernita como una manteca, jugosa y llena de sabor

Se cocinan en el horno y quedan súper blandas. Las costillas de cerdo asadas son una de las recetas más ricas para el almuerzo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina
Las costillas de cerdo al horno tienen una receta sabrosa y sencilla. Foto: gentileza recetasnestlé.

Las costillas de cerdo son uno de los cortes de carne más sabrosos y rendidores. Asarlas, tanto en la parrilla como en el horno (sí, en el horno), es una buena opción para que queden jugosas y tiernas como una manteca. Además, es una de las recetas sencillas que puedes hacer en casa, sin demasiados secretos.

El único truco para que queden jugosas, sabrosas y blandas es cocinarlas de forma lenta, muy lenta. Sin embargo, también hay una técnica para que las costillas de cerdo queden riquísimas: el marinado.

Consiste en colocar un alimento en remojo con una mezcla aromática durante 2 horas, aproximadamente, para que quede más tierno y sabroso.

costillas de cerdo (1)
Las costillas de cerdo al horno quedan tiernitas, sabrosas y jugosas. Foto: gentileza static.bainet

Cuál es el truco para que las costillas de cerdo queden tiernas

Existe un truco infalible para que las costillas de cerdo queden tiernas, jugosas y sabrosas. Según un artículo compartido por Paulina Cocina, la clave está en cocinar la carne a baja temperatura para dar después el último toque de horno fuerte.

De esa forma, las costillas se cocinan junto con la marinada, para que su sabor y textura no dependen solo de la salsa.

Recetas: costillas de cerdo al horno

Ingredientes para 2 porciones:

  • 4 costillas de cerdo o ribs
  • 1 cebolla
  • 2 cebollas de verdeo (parte blanca)
  • 2 rodajas de jengibre
  • 1/3 taza de salsa de soja
  • 3 cdas. de azúcar rubia
  • 1 cdita. de sal
  • 2 ramitas de romero
  • 1/3 taza de barbacoa

Salsa o guarnición:

  • 2 dientes de ajo
  • 2 cebollas de verdeo (parte verde)
  • 1/2 cdita. de ají molido
  • Pimienta negra
  • 1 cdita. de vinagre de alcohol
  • Sal
  • 1 cda. de cilantro o perejil
costillas de cerdo (2)
El truco para que las costillas de cerdo al horno queden sabrosas es preparar una marinada de especias. Foto: gentileza recetassinlactosa.

Cómo preparar costillas de cerdo al horno: la receta jugosa y sabrosa

  1. Primero, marina las costillas de cerdo. Para eso, mezcla las cebollas picadas, el jengibre rallado, el romero en ramitas, la salsa de soja, el azúcar, la barbacoa y la sal.
  2. A continuación, coloca las costillas en una bolsa o un recipiente tapado junto con la marinada. Deja reposar por 2 horas.
  3. Pasado ese tiempo, recorta un rectángulo grande de papel aluminio y colócalo sobre una fuente de horno. Arriba, vuelca las costillas junto con la marinada, ciérralo y envuelve bien.
  4. Para terminar, cocina las costillas de cerdo en el horno medio/bajo por 2 horas. Mientras tanto, prepara la salsa fresca.

Salsa fresca:

  1. Mezcla las hierbas picadas con los condimentos y el vinagre.
  2. Una vez que las costillas estén listas, sirve con la salsa por arriba para sumarles frescura y un sabor extra.
costillas de cerdo (3)
El truco para que las costillas de cerdo queden tiernas es cocinarlas a fuego lento y subir la temperatura sobre el final de la cocci&oacute;n. Foto: iStock.

Con qué acompañar las costillas de cerdo al horno

Las costillas de cerdo se pueden acompañar de una ensalada de repollo, puré de papas, manzanas a horno o camotes fritos.

