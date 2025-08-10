Cómo preparar chocolate Dubai: la receta casera con 7 ingredientes y más rica que el postre original

El pistacho es un fruto seco originario de Oriente Medio que, en los últimos años, adquirió relevancia en la cocina italiana. Luego, se extendió por todo el mundo y lo podemos encontrar en chocolates, helados y alfajores.
Receta del chocolate Dubai
Ingredientes:
- 200 gr. de chocolate negro amargo 70% cacao
- 100 gr. de pistachos pelados y tostados
- 50 gr. de pasta de pistacho (se puede hacer procesando pistachos)
- 50 gr. de manteca sin sal
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
- 1 pizca de sal fina
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
chocolate dubai (2)
Chocolate Dubai. Foto: gentileza coracaoconfections.
Cómo preparar la receta del chocolate Dubai, paso a paso
- Primero, pica el chocolate y colócalo en un bowl resistente al calor.
- A continuación, derrítelo a baño María o en el microondas, en intervalos de 15 segundos para que no se queme.
- Suma la manteca y vuelve a integrar. Luego, agrega la pasta de pistacho y mezcla hasta formar una mezcla homogénea.
- Seguidamente, suma la pizca de sal, esencia de vainilla y azúcar impalpable. Agrega los pistachos tostados y mézclalos con la crema de chocolate.
- Vierte la mezcla en un molde de silicona para chocolate o en una placa forrada con papel manteca. Deja reposar en la heladera hasta que se endurezca.
- Para terminar, desmolda el chocolate Dubai con cuidado para que no se rompa. Aunque puedes cortarlo de la forma que desees.
Si quieres hacer el chocolate Dubai relleno, no agregues la pasta de pistachos en la mezcla. Sigue el procedimiento normal y vuelca el chocolate derretido en el molde, para luego colocar la crema en el centro y volver a cerrar con el chocolate.