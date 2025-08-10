Cómo preparar chocolate Dubai: la receta casera con 7 ingredientes y más rica que el postre original

Lo cierto es que conseguir el chocolate Dubai en el mercado puede ser un poco costoso, por lo que hacer la receta en casa parece la mejor opción: queda riquísimo y muy parecido al sabor original.

chocolate dubai Receta del chocolate Dubai. Foto: gentileza cdn.britannica

El ingrediente más complicado de conseguir es la pasta de pistachos. Pero no te preocupes, ya que puedes comprar los pistachos y triturarlos con la procesadora hasta que quede como una crema espesa.