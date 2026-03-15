Cómo hacer un vacío en el asado: la receta para que la carne se deshaga en la boca

La clave: la grasa debe ser blanca, no amarilla, y debe tener una cobertura uniforme. Ese “cuero” es el que va a proteger la carne del calor directo, permitiendo que se cocine en su propio jugo.

Calor constante en la parrilla: que no se arrebate

El error más común de la receta es el apuro. El vacío requiere un fuego medio-bajo. Si podés mantener la mano sobre la parrilla unos 7 a 9 segundos sin quemarte, estás en la temperatura justa.

Prohibido: Si lo sellás a fuego fuerte de entrada, las fibras se contraen y se endurecen para siempre.

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La técnica del “Cuerpo a Tierra”

Colocá el vacío siempre del lado del cuero más grueso (la parte con más grasa) hacia las brasas.

El tiempo: dejá que se cocine así el 70% del tiempo Esto puede llevar entre 60 y 90 minutos, dependiendo del grosor.

El truco: Cuando veas que en la parte superior (la que da al cielo) empiezan a aparecer pequeñas gotitas de sangre o jugo, es el momento de darlo vuelta.

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La sal y el reposo de la carne

Salá el vacío con sal parrillera o entrefina antes de llevarla al fuego del asado, pero solo del lado de la carne.

Dato de oro: una vez que lo saques de la parrilla, no lo cortes inmediatamente. Dejalo descansar unos 5 minutos sobre una tabla de madera. Esto permite que los jugos se redistribuyan. Si lo cortás apenas sale, el jugo se escapa y la carne queda seca.