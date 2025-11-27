Inicio Recetas budín
Cómo hacer un budín de zanahoria y manzana, la receta sin harina ni azúcar y en 20 minutos

El budín de zanahoria y manzana es una de las recetas nutritivas para el postre o la merienda. No lleva harina ni azúcar y se prepara en minutos

Antonella Prandina
El budín de zanahoria y manzana es una receta simple y nutritiva sin harina ni azúcar. Foto: gentileza Bocatus.com.

Preparar un budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar se convirtió en una de las recetas saludables más elegidas por quienes buscan opciones simples y nutritivas a la dieta. Este postre aprovecha el dulzor natural de las frutas y mantiene una textura húmeda y esponjosa, ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar en una merienda casera sin culpas.

Además, este budín responde a la tendencia de reemplazar harinas refinadas y evitar azúcares añadidos, siendo apto para personas con restricciones o para quienes desean una alimentación más equilibrada.

En los últimos años, las recetas que combinan zanahoria y manzana ganaron popularidad por su practicidad y su versatilidad. Se pueden sumar frutos secos, semillas o especias para personalizar el sabor sin perder su esencia casera.

La receta del budín de zanahoria y manzana es una alternativa saludable para bajar de peso: no lleva harina ni azúcar.

Recetas: budín de zanahoria y manzana

Ingredientes:

  • 2 zanahorias medianas
  • 1 manzana grande
  • 2 huevos
  • 1 taza de avena arrollada fina o instantánea
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cdtas. de polvo de hornear
  • 1/2 cdta. de canela en polvo (opcional)
  • 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
  • 2 cdas. de aceite
  • Pasas de uva o nueces picadas (opcional)

La harina de avena pura no contiene gluten. En cualquier caso, se puede reemplazar por una premezcla apta para celíacos o por harina de almendras.

El budín de zanahoria y manzana se prepara con harina de avena y en solo 20 minutos.

Paso a paso: cómo hacer la receta del budín de zanahoria y manzana sin harina ni azúcar

  1. Primero, ralla la zanahoria y la manzana y mézclalas en un bol. Agrega los huevos y bate hasta integrar.
  2. Incorpora la avena, la leche, el polvo de hornear, canela y esencia de vainilla, Mezcla bien hasta obtener una mezcla espesa.
  3. Luego, agrega el aceite y, si quieres, pasas o nueces. Vuelve a mezclar y vierte la preparación en un molde engrasado y enharinado con avena.
  4. Para terminar, cocina el budín de zanahoria y manzana en el horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Retira del horno, deja enfriar y desmolda.

Cómo conservar el budín de zanahoria y manzana

El budín de zanahoria y manzana se puede conservar en la heladera por hasta 4 días, bien tapado o dentro de un recipiente hermético. Otra opción es congelar porciones ya cortadas y, al momento de disfrutarlas, descongelarlas en el microondas.

