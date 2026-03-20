Cómo hacer tortilla de papas rellena: la receta con queso cheddar, panceta y verdeo

La tortilla de papas es, quizás, el máximo emblema de la cocina de bodegón. Sin embargo, las nuevas tendencias gastronómicas le han dado un giro de 180 grados. Hoy, la receta apunta a la tortilla rellena, ya que existe una versión que está volviendo locos a los amantes de la “comida reconfortante”: la de cheddar, panceta y verdeo.
A diferencia de la receta clásica de tortilla de papas, aquí la técnica cambia. No se trata solo de mezclar y tirar a la sartén; el truco consiste en crear una estructura que soporte un relleno fluido y lleno de sabor.
Receta de tortilla de papas con queso cheddar, panceta y verdeo
Ingredientes básicos:
- Papas (preferentemente blancas)
- Huevos (cantidad necesaria para lograr humedad)
- Panceta ahumada
- Queso cheddar (en fetas o salsa)
- Cebolla de verdeo fresca
- Sal, pimienta y aceite
Receta de tortilla de papas con queso cheddar, panceta y verdeo, paso a paso
- La base: se preparan las papas como de costumbre (fritas o doradas a fuego lento). El secreto es mezclarlas con el huevo, pero cocinar solo la mitad de la mezcla en la sartén para formar la "piso" de nuestra tortilla de papas.
- El corazón: una vez que la base tomó consistencia, se agrega una capa generosa de queso cheddar, seguida de la panceta previamente dorada para que aporte su toque crocante y salado. El verdeo fresco entra aquí para dar el equilibrio justo de acidez y color.
- El cierre: se cubre con el resto de la mezcla de papa y huevo. Aquí viene el momento de la verdad: el giro. Con un plato grande y decisión, se da vuelta para sellar este volcán de sabor. Agregar otra capa de queso cheddar, panceta y verdeo en la parte superior, para que la receta termine siendo una explosión de sabor.
La receta: babé o cocida
- El debate eterno. para esta versión rellena de la receta, lo ideal es un punto medio. El calor residual terminará de fundir el cheddar, creando una salsa interna que, al cortarla, se funde con la textura de la papa.
- Tip de cocinero: para que la panceta no quede "gomosa", dorarla sola en la sartén antes de integrarla al relleno. Ese aceite que suelta podés usarlo para darle un sabor extra a las papas.