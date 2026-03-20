Cómo hacer tortilla de papas rellena: la receta con queso cheddar, panceta y verdeo

La tortilla de papas es, quizás, el máximo emblema de la cocina de bodegón. Sin embargo, las nuevas tendencias gastronómicas le han dado un giro de 180 grados. Hoy, la receta apunta a la tortilla rellena, ya que existe una versión que está volviendo locos a los amantes de la “comida reconfortante”: la de cheddar, panceta y verdeo.