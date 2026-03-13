Cómo hacer pollo en escabeche sabrosísimo: la receta práctica y económica

Aunque parece complejo, el truco de la receta está en el equilibrio exacto entre el vinagre, el aceite y la paciencia, ingredientes claves. Aquí te dejamos la hoja de ruta para que te salga perfecto.

receta-ingredientes-pollo-al-escabeche

Receta de pollo en escabeche, ingredientes

Pollo: 1 kilo (preferentemente pechuga o pata-muslo sin piel, troceados en bocados medianos).

Vegetales: 3 cebollas grandes, 3 zanahorias, 1 pimiento rojo.

Líquidos: 1 taza de aceite de girasol, 1 taza de vinagre de alcohol (o manzana), 1/2 taza de vino blanco.

Condimentos: Sal, granos de pimienta negra, hojas de laurel, una pizca de ají molido y 2 dientes de ajo.

POLLO ESCABECHE.webp

Receta de pollo en escabeche, paso a paso

Sellado del pollo: en una olla grande con un chorrito de aceite, dorá los trozos de pollo. No buscamos que se cocinen por completo, sino que tomen color y "encierren" su jugo. Retirá y reservá. El colchón de vegetales: en el mismo fondo de cocción, agregá las cebollas en pluma, las zanahorias en rodajas finas y el pimiento en tiritas. Rehogá a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. La unión: reincorporá el pollo a la olla. Sumá los ajos machacados, el laurel y la pimienta. El líquido sagrado: verté el aceite, el vinagre y el vino blanco. Es vital que el líquido cubra casi por completo los sólidos. Cocción lenta: bajá el fuego al mínimo, tapá la olla y dejá cocinar por unos 30 a 40 minutos. La zanahoria es tu termómetro: cuando esté tierna, el plato está listo.

receta-escabeche-de-pollo-ingredientes

El consejo de oro de la receta: “Saber esperar”

El escabeche es de esas recetas que mejoran con el tiempo. Si bien se puede comer caliente, lo ideal es dejarlo enfriar y guardarlo en la heladera al menos 24 horas antes de consumirlo. Esto permite que las fibras del pollo se impregnen del ácido y las especias.