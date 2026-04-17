Cómo hacer pizza casera para el fin de semana: la receta económica y fácil de hacer

No hay nada que supere el aroma de una pizza horneándose en casa. Hacer la masa con nuestras propias manos, no solo es un excelente plan para desconectar de la rutina y compartir con los más chicos de la familia, sino que con esta receta también se cuida el bolsillo.
A menudo pensamos que lograr esa textura de pizzería -piso crocante y miga aireada- es un misterio reservado para los maestros pizzeros, pero la realidad es que el secreto está en la paciencia y en respetar las proporciones.
A continuación, te traemos la receta definitiva para que este fin de semana te luzcas con una buena pizza y conviertas tu cocina en la pizzería más codiciada del barrio.
Receta de pizza casera para el fin de semana, ingredientes
Esta receta de simples ingredientes, está calculada para dos pizzas grandes:
Para la masa:
- 500 gramos de harina 000 (o 0000 si preferís una masa más blanca y suave, aunque la 000 le da mejor estructura).
- 300 ml de agua tibia (es clave que no esté muy caliente para no "matar" la levadura).
- 25 gramos de levadura fresca (o 10 gramos de levadura seca).
- 1 cucharada de sal fina (aprox. 10 gramos).
- 2 cucharadas de aceite de oliva (o de girasol en su defecto).
Para la cubierta tradicional:
- Salsa de tomate: 1 lata de puré o tomates peritas triturados, condimentados con orégano, sal, un toque de ají molido y ajo picado.
- 500 gramos de queso mozzarella.
- Extras: aceitunas, orégano fresco y un chorrito de buen aceite de oliva mendocino para el final.
Receta de pizza casera para el fin de semana, paso a paso
- El espumado (si usás levadura fresca): En un vaso, desarmá la levadura con un chorrito de agua tibia y una pizca de azúcar. Dejalo reposar 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie. Si usás levadura seca, podés mezclarla directamente con la harina.
- La corona: En un bol grande o sobre la mesada limpia, hacé un volcán con la harina. Agregá la sal por los bordes exteriores (para que no toque directamente la levadura en el primer momento).
- El amasado: volcá la levadura espumada en el centro, el resto del agua tibia y el aceite. Empezá a integrar de adentro hacia afuera hasta formar un bollo. Amasá con ganas durante unos 10 a 15 minutos hasta que la masa quede lisa, elástica y no se pegue a las manos.
- El descanso (la clave del éxito): tapá el bollo con un repasador húmedo o papel film y dejalo reposar en un lugar cálido de la cocina durante al menos 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
- El desgasificado y armado: dividí la masa en dos bollos iguales. Estirá cada uno en una asadera para pizza previamente aceitada. Si la masa se resiste y se encoge, dejala descansar 5 minutos más y volvé a intentar.
- La cocción: pintá la masa con un poco de salsa de tomate y llevala a un horno precalentado a temperatura máxima (220°C - 250°C) durante unos 7 a 10 minutos para hacer una prepizza.
- El toque final de la pizza: sacala del horno, agregá más salsa, la mozzarella rallada o en cubos y tus ingredientes favoritos. Volvé a meterla al horno hasta que el queso esté completamente fundido y los bordes dorados.