Cómo hacer pizza casera para el fin de semana: la receta económica y fácil de hacer

A menudo pensamos que lograr esa textura de pizzería -piso crocante y miga aireada- es un misterio reservado para los maestros pizzeros, pero la realidad es que el secreto está en la paciencia y en respetar las proporciones.

A continuación, te traemos la receta definitiva para que este fin de semana te luzcas con una buena pizza y conviertas tu cocina en la pizzería más codiciada del barrio.